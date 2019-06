Das Deutsch-Schweizer Oktoberfest gehört zu den größten und bekanntesten Festen am Bodensee. Vom 20. September bis 6. Oktober 2019 steigt auf dem Konstanzer Festplatz „Klein Venedig“ wieder die größte Festzeltparty des Jahres. Über 100 000 feierlustige Gäste – die meisten davon in Lederhosen und Dirndl – werden an den 19 Tagen erwartet.

Die diesjährigen Höhepunkte können sich sehen lassen: Am 25. September rocken die Pioniere des Modern-Brass LaBrassBanda zusammen mit der Froschenkapelle Radolfzell die Bühne der Paulaner Festhalle. Am 2. Oktober bringen die Schlagerstars Anita & Alexandra Hofmann und Chris Metzger, der smarte musikalische Tausendsassa von der schönen Halbinsel „Höri“, das Festzelt zum Beben. Weitere Highlights: der Festumzug mit Fassbieranstich, Mittag‘s Wies‘n täglich zu Zwergenpreisen sowie an Samstagen und Sonntagen Live-Bands. Am 29. September wird im Fürstenberg-Festzelt das kostenfreie Kindermusical „Der gestiefelte Kater – neu vertont“ aufgeführt. Eine bei den Gästen beliebte Besonderheit, die an den Donnerstagen im Fürstenberg-Festzelt stattfindet, ist der Buffetabend „Einmal 24“. An vier Buffets, die im kompletten Festzelt aufgebaut sind, darf der Gast nach Belieben die Speisen auswählen und schöpfen.

In der Paulaner Festhalle gibt für Firmen besondere Angebote: Die „Säntisstube“, in der bis zu 270 Gäste Platz finden, ist für ihren Ausblick über den See, das Hauptzelt und den Erlebnispark bekannt. Die „Alp Lounge“ mit 10er-Gruppentischen ist auf 100 Gäste ausgerichtet und befindet sich über der Bar auf einer drei Meter erhöhten Empore. Im Fürstenberg-Festzelt empfiehlt sich die „Schwarzwaldstube“ für Veranstaltungen mit bis zu 190 Gästen.

Informationen im Internet:

http://www.oktoberfest-konstanz.de