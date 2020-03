Der Frühling ist da und das zeigt sich auch beim Wetter, und somit ist das Ende des Winters endgültig eingeläutet. Um die Stimmung aufzugreifen, möchte die Aktionsgemeinschaft Markdorf von Donnerstag, 19. März bis Samstag, 21.¦März, die Markdorfer und ihre Besucher mit einem besonders blumigen Frühlingsgruß erfreuen. „Blumen sind doch einfach was Schönes und noch viel mehr, wenn man sie geschenkt bekommt“, sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Die Blumengrüße wird es in vielen Geschäften in der Innenstadt und im Einkaufzentrum Proma geben. Mit den bunten Frühlingsblumen – umhüllt mit Markdorf-Motiven – möchten die Händler ihren Kunden eine kleine Aufmerksamkeit zu kommen lassen. Rund 800 Primeln, Bellis und Narzissen werden unter anderem von Blumen Zwirner verteilt.

Organisiert wird diese Aktion von der Aktionsgemeinschaft und von Markdorf Marketing. Damit möchten die Einzelhändler dazu einladen, in den Geschäften die neu eingetroffenen Frühlingswaren zu entdecken und anzuprobieren. Wer sich jetzt umschaut, kann sich inspirieren lassen von aktuellen Trends. Passend zum neuen Kleid oder zur Jacke gibt es beim Einkauf die Frühlingsblumen geschenkt, dazu Lucie Fieber: „Wir wollen einfach, dass der Einkauf zu einem Erlebnis wird und Spaß macht.“

Denn: Einkaufen in Markdorf lohnt sich immer, da die Händler stets ein vielseitiges Angebots- und Produktspektrum, kompetenter Service sowie freundliche Beratung in Wohlfühlathmosphäre anbieten. Darüber hinaus stehen kostenlose Parkplätze bis zu drei Stunden und freies WLAN in der Innenstadt zur Verfügung.

http://www.markdorf-marketing.de