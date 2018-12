Noch bis Ende Januar geht der Räumungsverkauf in der „Stylebox“ im Einkaufszentrum Proma weiter. Die Gelegenheit, zu Weihnachten aktuelle und modische Geschenke für Freunde und Familie zu finden und obendrauf noch kräftig zu sparen. „Das Lager ist randvoll, es wird keine leeren Regale geben. Jeder hat die Chance, richtig gute Weihnachts-Schnäppchen zu machen“, versichert Inhaber Alexander Kauderer. Damit es sich für seine Kunden auch richtig lohnt, gibt es ordentlich Rabatte. Mindestens 20 Prozent auf den Normalpreis, 30 Prozent, wenn sich ein blaues Sternchen auf dem Etikett befindet, sowie 50 Prozent bei einem Smiley.

Der Verkauf läuft auf vollen Touren. Mit viel Tatkraft und Übersicht sind Kauderer und sein Team bei der Sache: „Es ist eine Herausforderung, die Ware ständig so zu präsentieren, dass die Kunden alles anschauen und auch anprobieren können.“ Im Angebot sind trendige Schuhe, modische Bekleidung und stylische Accessoires, darunter Topmarken wie Tommy Hilfiger, Rich and Royal, Ugg, Timberland, Toms und Drykorn. Alexander Kauderer legt Wert darauf, klarzustellen, dass während des Ausverkaufs hochwertige Mode, Bekleidung und Schuhe angeboten werden. „Es wird ausschließlich Markenware angeboten und die Regale und Kleiderstangen werden bis zum Schluss aufgefüllt“, so Kauderer.

Außerdem wird das Verkaufs-Team weiterhin für die Kunden da sein und kompetent beraten. „Ich will zwar nicht leise abtreten, es soll schon ein richtig furioses Räumungsverkauf-Finale werden, aber die Qualität der Beratung soll und wird nicht darunter leiden.“ Kauderer weiß, was an seinem Team hat und ist ihnen allen für den starken Einsatz sehr dankbar.