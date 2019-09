Von herzhaft bis süß, von gebacken bis gekocht, reicht die kulinarische Palette der entsprechend zum Motto passenden verschiedensten Apfelzubereitungen. „Oh ja, da werden so einige Leckerbissen geboten, wie etwa Mostbraten, Apfelwaffeln oder Apfelbrot, also für jeden Geschmackstyp wird etwas dabei sein, da bin ich mir sicher“, sagt Westermann. Abgerundet wird das Ganze mit Kunsthandwerkerständen, die sich ebenfalls mit dem Thema Apfel beschäftigen. Kinder dürfen sich auf einer Hüpfburg, einem Karussell oder beim Gesichterschminken vergnügen. Jugendliche und Erwachsene können E-Scooter und E-Roller ausprobieren.

Um der Aktion den gebührenden Rahmen zu verleihen, wird es am 22.¦September von 11 bis 18¦Uhr an zwei Veranstaltungsorten, Wittenhofen und Obersiggingen, je ein buntes Rahmenprogramm geben. Die Musikvereine Deggenhausen-Lellwangen, Roggenbeuren und Homberg-Limpach, eine Alphornbläsergruppe und der Musiker Thomas Meyer sorgen für reichlich musikalische Unterhaltung.

Die Apfelwochen, die vom 21.¦September bis zum 10.¦Oktober in der gesamten Region dieses Mal unter dem Motto „Ein Herz für den Apfel“ stattfinden, haben eine Fülle an interessanten und unterhaltsamen Veranstaltungen zu bieten. Erstmals ist das Deggenhausertal mit einem großen Erlebnistag am 22.¦September dabei, an dem man gleich ordentlich Eindruck machen möchte. Auf einer Fläche von gut 400 Quadratmetern soll das – womöglich – größte Apfelherz in der Bodenseeregion gelegt werden. Dafür braucht es nicht weniger als 33¦Großkisten – was etwa rund 50¦000¦Früchten entspricht – und natürlich Helfer. Wer Interesse habe, könne sich bei der Tourist-Information melden oder einfach vorbeischauen, wie Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee, berichtet. „Jeder Helfer bekommt einen Strohhut geschenkt und wird während der Arbeit verpflegt“, so Westermann weiter.

