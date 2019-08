Die Firma Wegis-Reisen in Bermatingen-Ahausen bietet Reisen in die ganze Welt an, ob mit Flugzeug, Schiff oder Reisebus – alles kann gebucht und organisiert werden. Gerade bei den Busreisen sind verlässliche und routinierte Busfahrer – neben komfort- und sicherheitstechnisch modernsten Reisebussen – seit gut 60 Jahren der Erfolgsgarant für das Familienunternehmen. Dazu Senior-Geschäftsinhaber Karl-Heinz Wegis: „Ohne unsere Angestellten würde nichts laufen, daher tragen wir stets Sorge, dass sie immer ausbildungstechnisch auf dem neuesten Stand sind.“

Sie hielten die Busflotte stets in Stand: Toni Grötzinger und Heinrich Lohr kümmerten sich über 44 beziehungsweise genau 40 Jahre um die technische Instandhaltung der stetig größer gewordenen Busflotte. Dabei haben beide im Laufe der Jahre so einige Veränderungen miterlebt. „Damals waren die Busse noch richtig mechanisch“, erinnert sich Grötzinger, der die Werkstatt zudem auch leitete. „Da war noch richtig Handarbeit gefragt, wenn zum Beispiel ein Reifen ausgetauscht werden musste. Die wurden komplett von Hand montiert.“ Der Vorgang sei zwar im Grunde so geblieben, nur sei es aufgrund modernerer Hebegeräte heute etwas leichter geworden.

Eine Sache wird Grötzinger jedoch nicht wirklich vermissen, wie er schmunzelnd eingesteht: „Den Schreibtisch lasse ich gerne zurück, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Bürokratie ein Mechaniker heute zusätzlich beherrschen und bewältigen muss.“ Dann doch lieber die große Bushalle, mit dem Geruch nach Diesel, Schmieröl und all den Werkzeugen.

Heinrich Lohr sieht das ähnlich, nur hatte er mit der Bürokratie weniger zu tun. „Ich habe gerne für die Familie Wegis geschafft, es war immer ein gute Betriebsklima – und ein respektvoller Chef.“

Für Karl-Heinz Wegis waren beide unschätzbar wichtige Mitarbeiter: „Solche Angestellten findet man heute kaum noch, denn sie haben sich von Anfang mit der Firma Wegis identifiziert und mit viel Leidenschaft ihre Arbeit verrichtet. Ich konnte mich auf jeden immer 100 Prozent verlassen.“