Ab in den Schnee mit Wegis-Reisen und Boarderspoint. Die ersten zwei Termine für die Ski- und Snowboard-Ausfahrten nach Silvretta Montafon in Vorarlberg und Warth-Schröcken im Bregenzerwald in Österreich stehen bereits fest. „Den Auftakt der Skiausfahrten macht am 8. Februar Silvretta Montafon und am 15. Februar fahren wir nach Warth-Schröcken“, so Christian Wegis von Wegis-Reisen in Ahausen.

Wer mit dabei sein möchte, sollte sich unbedingt anmelden, denn die Plätze sind begehrt, dazu Boarderspoint-Geschäftsführer Wilhelm Guldin: „An beiden Orten sind die Schnee-Bedingungen schon jetzt ideal, und man ist ab 39,95 Euro dabei.“ Doch das ist nicht alles, denn für alle Schüler des Bildungszentrums Markdorf gibt es noch einen Extrabonus: „Die Stadt Markdorf unterstützt jeden Schüler mit zehn Euro, also dann ab 29,95 Euro“, so Wegis.

Seit 1979 gibt es die Ausfahrten und Guldin erinnert sich an tolle Zeiten: „In den Spitzenzeiten sind bis zu 1000 Jugendliche am Tag vom Bildungszentrum abgefahren.“

Alle Informationen zu Abfahrtszeiten, Terminen und den Orten gibt es im Internet unter

http://www.wegis-reisen.de und

http://www.boarderspoint.de