von Christiane Keutner

„Bitte keinen Applaus, ich gehöre nicht zum Ensemble“, führte Pfarrer Ulrich Hund in den Auftritt der „Sangesmannen“ ein, die innerhalb der kleinen Veranstaltungsreihe zur Wiedereröffnung der Mittleren Kaplanei ihren großen Auftritt hatten. Begeisterten Beifall bekam er aber trotzdem für seine bühnenreife Einführung auf Mittelbadisch – bewusst als Kontrast zu den schwäbelnden Oberschwaben, deren Auftritt Kirchenmusiker Johannes „Johnny“ Tress, selbst dort Mitglied, vermittelt hatte. „Das trägt zur schwäbisch-badischen Verständigung bei“, witzelte Hund.

Den Tod einer Fliege in den Fängen des Sonnentau besangen die Sangesmannen aus Bad Wurzach und Umgebung sehr mimik- und gestenreich. Das Publikum fand‘s super. | Bild: Keutner, Christia

Witzige Dialoge der Agierenden

Das tat‘s. Die Sympathie war sofort spürbar auf beiden Seiten, gefördert durch die witzigen Dialoge der Agierenden mit den genauso spontan reagierendem und gar nicht schüchternem Publikum.

Video: Keutner, Christiane

Nur bei wenigen „neigschmeckte“ Nordeutschen haperte es mit der rein sprachlichen Verständigung, allerdings nur im Detail. Und bei den Zungenbrechersprüchen mit „B“ wie Babbedeckel, Bachele und Buzzele, musste manchmal mancher Einheimische auch etwas länger nachdenken, „was die moinet“.

„Ist Ihr Mann zufällig Bürgermeister?“ – „Deheim scho.“

Köstlich die Dialoge zwischen dem sprachgewaltigen und Details aufnehmenden Johannes Ott und dem pfiffig konterndem Ehepaar Antonie und Albert Braig: „Ist Ihr Mann zufällig Bürgermeister?“ – „Deheim scho.“ „Was mache Sie, wenn de Maa mal auf‘m Sofa flaggt?“ – „Was heißt hier mal“?

Video: Keutner, Christiane

Aus den erfragten Infos bastelten die sechs Stimmkräftigen hurtig ein Wahlkampflied, woben einen Werbeblock für ein Modehaus des vermutlichen Sponsors im Heimatort ein, um gleich darauf den Tod einer Fliege in den Fängen des Sonnentaus zu besingen. Dass die Kirchenglocken in diesem Moment zu läuten begannen, hatten die Sänger auch noch nie erlebt. „Das kommt auf die Inszenierung an“, meinte Pfarrer Hund.

Quizshows und verdrückte Flatulenzen

So ging es munter melodiös und wortreich durch unterschiedlichste, mal sinnentbehrende, mal ernsthafte Themen. Besungen wurden Hennenzyklus, Zusatzstoffe und Lebensmittel aus aller Herren Ländern, die im Schwabenland vermischt zur heimischen Spezialität werden, Quizshows und verdrückte Flatulenzen. Alles so herrlich mimik- und gestenreich interpretiert durch Florian Tobisch in Heinz Erhard-Manier, dass sogar die eigenen Kollegen lachen mussten, die die wichtige Basis bildeten.

Antonie und Albert Braig beantworteten pfiffig die Fragen von Conferencier Johannes Ott. | Bild: Keutner, Christia

Tosender, überwiegend badischer Applaus war den Oberschwaben sicher, die man am Freitag im SWR bei „Kaffee oder Tee“ ab 16 Uhr nochmals live erleben kann. Apropos: Verbalen Beifall gab es beim CD-Verkauf auch für die Badener. „Die sind topp drauf. Da können sich die Württemberger eine Scheibe abschneiden“, meinte Florian Tobisch – ohne Witz…