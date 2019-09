Markdorf 03. September 2019, 12:24 Uhr

Samuraischwert geraubt: 18-Jähriger nach Fahndung in Markdorf festgenommen

Ein 18-Jähriger, der am Montagnachmittag in einem Geschäft in der Ravensburger Straße in Markdorf ein Samurai-Schwert entwendet hat, wurde nach einer Fahndung in der Innenstadt vorläufig festgenommen. Laut Angaben der Polizei befand sich der junge Mann möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation.