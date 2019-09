von Angelina Sortino

Die Apfelhoheiten vom Bodensee geben nach drei Jahren Amtszeit am Freitag, 6. September, ihre Kronen ab. Sabrina Heiß sagt: „Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Das Amt nach drei Jahren weiterzugeben, wird sicher komisch. Ich freue mich aber darauf, wieder einfach nur noch die Sabi zu sein.“

Einige hätten die Person hinter dem Amt gar nicht mehr wahrgenommen, berichtet die 24-Jährige. „Ich werde manchmal nur mit Apfelkönigin angesprochen.“ Auch Prinzessin Lisa Brielmayer blickt positiv auf die vergangenen drei Jahre zurück. „Es war eine gute, aber auch anstrengende Zeit. Man hat viel erlebt und viel getan, was man sonst nie gemacht hätte. Wir sind zum Beispiel alleine nach Berlin geflogen.“

Austausch mit Politikern und Verbrauchern

Für Sabrina Heiß waren die Reisen in die Hauptstadt ebenfalls ein Erlebnis, das ihr besonders in Gedächtnis geblieben ist. „Wir sind jedes Jahr zur Grünen Woche nach Berlin geflogen. Das ist eine große Verbrauchermesse.“ Dort sind die Apfelhoheiten mit Politikern in Kontakt gekommen. Landwirtschaftsmeisterin Sabrina Heiß erklärt: „Es gab während der Messe auch Termine, bei denen man beispielsweise mit Ministern sprechen konnte. Wir haben uns aber auch sehr viel mit Verbrauchern ausgetauscht.“

Lisa Brielmayer erinnert sich besonders gern an den Herbstmarkt bei den Unteruhldinger Pfahlbauten zurück. „Dort war ich jedes Jahr. Mir hat es einfach gut gefallen, weil es direkt am See stattfand und die Leute sehr nett waren.“ Als Hoheiten hatten die beiden jungen Frauen allerdings ziemlichen Terminstress.

In drei Jahren bei mehr als 100 Veranstaltungen

„In den drei Jahren war ich sicher auf über 100 Veranstaltungen. Ich bin zeitlich flexibel, deshalb war das kein Problem für mich“, sagt Sabrina Heiß. Apfelprinzessin Lisa Brielmayer hat der Termindruck hingegen schon ein wenig zu schaffen gemacht. „Neben der Ausbildung war es stressig. Vor allem, weil wir manchmal zwei Termine an einem Tag hatten“, berichtet die 21-Jährige, die gerade ihre Technikerausbildung für Landbau absolviert.

Umstellung des Wahlsystems sorgt für längere Amtszeit

„Deshalb hätte ich auch gerne von Anfang an gewusst, dass unsere Amtszeit drei und nicht nur zwei Jahre dauert“, so Lisa Brielmayer. Normalerweise bleiben Apfelhoheiten nur zwei Jahre im Amt. Aufgrund einer Umstellung im Wahlsystem wurde die Amtszeit von Sabrina Heiß und Lisa Brielmayer jedoch auf drei Jahre verlängert. Während dieser drei Jahre haben sich die beiden persönlich verändert und weiterentwickelt. „Man wird offener und traut sich mehr zu“, findet Lisa Brielmayer. Sabrina Heiß sagt: „Ich kann jetzt auch problemlos vor großen Gruppen sprechen und mich präsentieren.“

Als Apfelhoheiten war das Ziel der jungen Frauen, das Bodenseeobst nicht nur zu repräsentieren, sondern auch zu zeigen, wie viel Arbeit hinter hochwertigen Früchten steckt. „Während meiner Amtszeit konnte ich das vielen Menschen näherbringen. Manche interessiert es aber einfach nicht. Da kann man dann nichts machen,“ erklärt Sabrina Heiß.

Für ihre Nachfolgerinnen hat die 24-Jährige einen Ratschlag. „Man sollte sich am besten mit den anderen Hoheiten zusammentun. Wir haben hier sehr viele, wie zum Beispiel die Hopfenhoheiten.“ Diese seien bei vielen Veranstaltungen anwesend, die man als Apfelkönigin besuche. „Man ist da oft alleine und es ist schöner, wenn man dann jemanden hat, mit dem man sich eine gute Zeit machen kann.“

Im Gegensatz zu Sabrina Heiß und Lisa Brielmayer werden die neuen Apfelhoheiten von einer Jury gewählt. Sabrina Heiß sagt: „Da ich noch von den Landwirten gewählt wurde, möchte ich Danke sagen. Es ist toll, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben. Außerdem habe ich viel Glück mit meiner Familie, die mich die ganze Zeit unterstützt hat.“