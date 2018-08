von Stefanie Nosswitz und Jan Manuel Hess

Beim Durchstreifen des oberen Linzgaus fällt zunächst auf, dass er sich kulturlandschaftlich schon etwas vom unteren unterscheidet. Weniger Wein, dafür Viehweiden und Kartoffeläcker.

Diese gehören zum Demeter-Hof "Lichthof", der von der Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg bewirtschaftet wird. Es ist die erste Station, an der die Wandergruppe an diesem Nachmittag Halt macht.

80 Leser bei Sommertour dabei

Rund 80 Leser und Leserinnen nehmen an der zweiten diesjährigen Sommertour von SÜDKURIER und Schwäbischem Albverein, Ortsgruppe Markdorf, teil.

Immer wieder gab es kurze Halts, bei denen Josef Strasser das eine und andere Wissenswerte zum Besten gab. | Bild: Jan Manuel Heß

"Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute mitlaufen", sagt Marion Kaiser aus Markdorf. Sie genießt das Wandern in der Gesellschaft, wie auch Sigi Krause und Nik Hettich aus Deggenhausen, die beiden sind zum ersten Mal dabei. „Es ist eine wirklich schöne Gruppenwanderung und es gibt viel zu sehen“, so Krause.

Sigi Krause und Nik Hettich aus dem Deggenhausertal waren zum ersten Mal bei der SÜDKURIER-Wanderung dabei und hatten Spaß. Kommende Woche wollen sie wieder dabei sein. | Bild: Jan Manuel Heß

Es gibt aber nicht nur viel zu sehen, sondern auch viel Wissenswertes zu erfahren, denn Wanderführer Josef Strasser macht immer wieder Pause – zum einen, um den Teilnehmern die Geschichte näher zu bringen und zum anderen, damit alle bei den hochsommerlichen Temperaturen genügend trinken.

Erhard und Angelika Arnold aus Salem-Neufrach sowie Cilli Roth und Heidi Sahler aus Leustetten nutzen die Pause für eine Erfrischung und ein nettes Gespräch. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Vom "Lichthof" geht es Richtung Hermannsberg, zuvor wird noch die Aussicht auf Hohenbodmann und Taisersdorf genossen.

Immer wieder gab es kurze Halts, bei denen Josef Strasser das eine und andere Wissenswerte zum Besten gab. Bild: Jan Manuel Heß | Bild: Jan Manuel Heß

Wechselvolle Geschichte

Das ehemalige Beginen-Kloster aus dem 14. Jahrhundert hat eine wechselvolle Geschichte erfahren: Kloster, Bauernhof, Bierbrauerei und Schule. Heute leben und arbeiten dort Menschen mit besonderem seelischem Betreuungsbedarf. Wanderer sind auf dem Hermannsberg gern gesehene Gäste.

Die "Gottesackerkapelle" auf dem Hermannsberg diente früher als eine "Leutekirche" und zeitweilig auch als Schweinestall. | Bild: Jan Manuel Heß

Demnächst soll sogar ein Café eröffnet werden. Und extra für die Wanderer wird die Kapelle geöffnet. Martina Hauch, die gebürtig aus Markdorf stammt, aber seit 30 Jahren in Balingen lebt, war neugierig auf die Gegend. "Allein wäre ich hier wohl nie hergekommen", so Hauch, die Hund Niklas dabei hat.

Lisa Jelitte und Martina Hauch mit Hund Niklas. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Weiter geht es zum Weiler Katzensteig und zur Burgruine Ramsberg, heute eine Einsiedelei mit Kapelle. Gesellig und gastfreundlich zeigt sich Bruder Jakobus Kaffanke, der seit 1993 als Eremit auf dem Ramsberg lebt.

Herzlich und gerne begrüßte Bruder Jakobus Kaffanke die Wanderer, von denen er einige sehr gut kannte, auf dem Ramsberg. Von links: Kurt Lohr, Robert Neyer, Bruder Jakobus Kaffanke, Monika Lohr und Karl Stehle. | Bild: Jan Manuel Heß

Während einige sich in der St. Wendelin-Kapelle umschauen, begrüßt er die Wanderer. Man kennt sich. "Er besucht mich ab und zu und wir trinken zusammen einen Kaffee", sagt Robert Neyer, Inhaber des Schlosscafés in Heiligenberg.

Helmut Haller, Simone Hecht, Marlies Matt, Beate Dieter und Maria Frank (von links) stärken sich für den nächsten Teil der Wanderung. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Erwin Sauter aus Heligenberg und Helmut Kretzer aus Salem-Beuren sind im dritten Jahr bei den Wanderungen dabei und sind jedes Mal begeistert. Auf dem Ramsberg ist Zeit für ein Getränk. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Die dreizehnjährige Laura und ihr sechsjähriger Bruder Elias aus Oberuhldingen, die mit Oma Barbara Frank an der Tour teilnehmen, sind begeistert. „Ich wandere lieber, als zu Hause zu hocken, Ferien sind langweilig“, erzählt Laura.

Elias und Laura aus Oberuhldingen haben ihre Freude an den vielen Tieren, die es an der Wegstrecke zu entdecken gibt. | Bild: Jan Manuel Heß

Elias liebt das Wandern und das Beobachten von Tieren, wie etwa eine kleine Raupe, die intensiv betrachtet und fotografiert wird. Barbara Frank, die in Hattenweiler lebt, nimmt seit 2012 immer wieder an den Sommertouren teil, wenn es die Zeit zulässt.

Auf der Wanderung gibt es neben viel Landschaft auch reichlich Flora und Fauna, wie diese Raupe, zu entdecken. | Bild: Jan Manuel Heß

In Großschönach sorgt der Dorfbrunnen für Abkühlung. "Sehr erfrischend" freut sich Annemarie Lendle aus Baitenhausen. Die leeren Trinkflaschen werden aufgefüllt. Auf einem Teil des Jakobsweges geht es vorbei an Feldern und durch schattenspendenden Wald zurück zum Ausgangspunkt.

Mit Wanderführer Josef Strasser erklimmt die Wandergruppe so manche Steigung im oberen Linzgau. | Bild: Jan Manuel Heß

"Ist doch immer wieder spannend, wo man hinkommt", sagen Sieglinde und Bernhard Echle, die in Frickingen wohnen und an diesem herrlichen Nachmittag wieder neue Seiten von ihrer Heimat kennengelernt haben.

Sieglinde und Bernhard Echle aus Frickingen entdecken neue Seiten ihrer Heimatregion. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Die nächste Tour Am Mittwoch, 29. August geht es mit Wanderführer Ernst Bodenmüller auf den Wein- und Apfelweg zwischen Kippenhausen und Hagnau. Start ist um 13.30 Uhr am Parkplatz "Neuer Friedhof" zwischen Immenstaad und Kippenhausen. Die leichte Wanderung ist rund elf Kilometer lang und dauert rund drei Stunden. Anschließend ist eine Einkehr im Reblandhof geplant. Einfach zum Treffpunkt kommen, eine Anmeldung ist nicht nötig. (shn)

