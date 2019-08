Drei Sommertouren hat die Markdorfer SÜDKURIER-Lokalredaktion gemeinsam mit dem Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Markdorf, im August veranstaltet.

Nun steht bereits die letzte diesjährige Wanderung auf dem Programm: Treffpunkt ist am Donnerstag, 5. September startet um 13.30 Uhr an der Kirche in Ailingen. Von dort geht es mit Wanderfüherin Sigrun Schumacher gemütlich in westliche Richtung zur Rotach.

Der Rotach flussaufwärts folgend geht es nach Reinachmühle. Dort macht die Gruppe einen kleinen Abstecher zum „Gehrenmännleloch“. Was es damit auf sich hat, wird Sigrun Schumacher vor Ort verraten.

Mit Wanderführerin Sigrun Schumacher geht es rund um Ailingen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Es geht zum Aussichtspunkt Horach

Nachdem die Wanderer die Rotach in östliche Richtung verlassen haben, folgt der anstrengende Teil der Wanderung: Sie erklimmen den höchsten Punkt von Friedrichshafen, den Aussichtspunkt Horach.

Im Süden blickt man auf dem Bodensee, die Alpen, auf Friedrichshafen, Berg und Ailingen. Besonders schön zeigt sich die Haldenbergkapelle auf ihrem langgezogenen Hügel, dem nächsten Ziel. Die Kapelle wurde im Jahre 1892 vom Zimmermann Johann Heinzelmann geplant und gebaut. 1921 wurde die Kapelle in der Reinachmühle fein säuberlich abgetragen und auf dem Haldenberg wieder aufgebaut. 1996 wurde die Kapelle renoviert.

Schöner Blick auf den Bodensee

Von dort genießt man nochmal einen schönen Blick auf den Bodensee, bevor es zurück nach Ailingen geht. Anschließend ist eine gemeinsame Einkehr im Gasthof Krone in Raderach geplant. Der SÜDKURIER und der Schwäbische Albverein freuen sich auf viele begeisterte Mitwanderer. Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach zum Treffpunkt kommen.