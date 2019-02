von Gabriele Münzer

Die Mitgliederversammlung der SPD Markdorf stand ganz im Zeichen der anstehenden Kommunalwahlen. Es wurden die Kandidaten für Gemeinderat, Kreistag und Ortschaftsrat gewählt. Mit Uwe Achilles an der Spitze der Liste setzt die SPD bei der Gemeinderatswahl auf ein sehr bekanntes Gesicht. Arnim Zumstein und Wolfgang Zimmermann, ebenfalls bereits im Gremium vertreten, wurden auf den Listenplätzen 3 und 5 bestätigt.

SPD legt vier Kernthemen fest

Mit Kandidaten aller Altersgruppen sieht sich die Partei für die Wahlen gut aufgestellt und will erneut Fraktionsstärke erreichen. Für den bevorstehenden Wahlkampf wurden vier Kernthemen festgelegt. Die Bildung sei ein Thema, das die SPD beschäftige, so Uwe Achilles. Dazu zähle neben der Weiterentwicklung der Jakob-Gretser-Schule auch die Kindergartenentwicklung, die voranschreiten müsse. "Aufgrund der Neubauentwicklung im Süden Markdorfs ist der Bau eines Kindergartens mit vier Gruppen in Planung. Darüber hinaus muss aber auch die Erweiterung des Kindergartens St. Elisabeth in Angriff genommen werden", sagte Achilles.

Entwicklung des Seniorenzentrums

Als zweiten wichtigen Punkt ruft die Partei das Thema Familie auf, zu der auch Senioren gehörten. Ein Kernpunkt sei daher laut Achilles das Seniorenzentrum St. Franziskus, für dessen Entwicklung sich die SPD stark machen wolle. Nach der neuen Heimordnung müssten die Doppelzimmer in Einzelzimmer umgewandelt werden, was eine Reduzierung der Bettenkapazität bedeute und eine Herausforderung in Hinblick auf den kostendeckenden Betrieb darstelle. Man müsse eine Lösung für beide Punkte finden, hieß es.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Auf der Wahlkampfagenda steht auch das Thema Wohnraum. Achilles erklärt: "Die Wohnsituation ist an ihre Grenzen gestoßen. In der Zukunft werden wir uns damit beschäftigen müssen, wie wir in der Stadt bezahlbaren Wohnraum schaffen können."

Als vierten Punkt möchte sich die sozialdemokratische Partei noch mehr in das Thema Bürgerbeteiligung einbringen. "Es gilt einen Weg zu finden, wie die Stadt bei weitreichenden Planungen die Bürger besser einbinden und deren Ideen bündeln kann, die dann in Entscheidungsprozesse mit einfließen können", so Achilles. Die Erfahrungen aus dem Bürgerentscheid zum Bischofsschloss zeigten ein deutliches Entwicklungspotential.

Die Nominierten der SPD für die Kreistagswahl (von links): Günther Schnappauf (Oberteuringen), Andreas Kemmer (Bermatingen), Hans-Peter Sieger (Oberteuringen), Frederic Striegler (Markdorf), Ulrich Maasmeier (Markdorf), Stephan Seidel (Markdorf) und Jochen Jehle (Deggenhausertal). Bild: Gabriele Münzer

Die Kandidatenliste für den Kreistag wird von Jochen Jehle angeführt, der schon jetzt die Gemeinden Markdorf, Bermatingen, Oberteuringen und Deggenhausertal im Kreistag vertritt. Das Wahlkampfprogramm werde, so Jehle, im März mit der Kreis-SPD diskutiert.

Grundsätzlich wolle er seine Arbeit fortsetzen und weiterhin betroffene Bürger in politische Entscheidungen mit einbeziehen. "Wichtige Punkte sind für uns auf jeden Fall die Schulentwicklung, die Mediation Kluftern, aber auch die Optimierung des ÖPNV durch den kreativen Einsatz vorhandener Ressourcen", erklärt Jehle.