von Gabriele Münzer

Bürgermeister Georg Riedmann blickt zufrieden in die Runde. Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Markdorf freut sich über die wachsende Jugendrotkreuz-Abteilung. „Der Ortsverein ist auf einem hervorragenden Weg und hat bewiesen, dass er im Ernstfall erstklassig einsatzfähig ist“, sagte Riedmann in der Hauptversammlung. Auch die Jahreshauptübung mit der Markdorfer Feuerwehr sei hervorragend absolviert worden.

Markdorf 300 Zuschauer sehen bei Übung, wie die Feuerwehr Menschenleben rettet Das könnte Sie auch interessieren

Die Jugendrotkreuz-Gruppe von Elisabeth Eckert von Landenberg übernahm in der Hauptversammlung anschließend das Zepter und blickte auf ein aufregendes Jahr 2018 zurück. Neben Besuchen bei der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf, bei denen auch die Gerätschaften und das Feuerwehrhaus erkunden wurden, sowie bei der Polizei in Friedrichshafen mit Besichtigung von Polizeiautos und Arrestzellen, hätte die zwischenzeitlich auf 19 Mitglieder angewachsene Jugend über das Jahr hinweg mit großem Ehrgeiz und viel Spaß zahlreiche Fallübungen absolviert.

Markdorf Keine Angst vor einem Notfall: Wie die Kinder der Jugendrotkreuzgruppe Markdorf spielerisch für den Ernstfall proben Das könnte Sie auch interessieren

„Bei einer gemeinsamen Übung mit der Jugendfeuerwehr am Bischofsschloss konnten die Kinder das Erlernte, beispielsweise das Tragen mit dem Tragetuch, zum Einsatz bringen“, berichtete Elisabeth Eckert von Landenberg stolz. Mit zum Jahresprogramm gehörten auch, so war zu hören, das Schminken von Verletzungen, der ein oder andere Spielenachmittag, Plätzchenbacken im Advent und zum Jahresabschluss das alljährliche Übernachtungsfest des Jugendrotkreuz.

Nachwuchsgruppe tritt auch bei Wettbewerben an

Die Nachwuchsgruppe mit Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren stelle sich auch bei Wettbewerben den verschiedenen Herausforderungen, wie beispielsweise in diesem Jahr am 1. Juni beim JRK-Landeswettbewerb in Reutlingen, bei dem die Bambini-Gruppe (sechs bis neun Jahre) antreten werde.

Ausbildung als Grundpfeiler der Arbeit

Neben ihrer Funktion als Jugendrotkreuzleiterin bekleidet Elisabeth Eckert von Langenberg auch das Amt der Bereitschaftleitung und ging in dieser Funktion im weiteren Verlauf der Hauptversammlung unter anderem auf die Ausbildung als Grundpfeiler der Rotkreuz-Arbeit ein. „Ich freue mich, dass zwei Mitglieder die Ausbildung zum Rettungssanitäter und weitere sechs zum Sanitätshelfer erfolgreich absolviert haben“, berichtete Eckert von Landenberg.

Markdorf Aktive der Feuerwehr Markdorf geben Einblicke in Menschenrettung Das könnte Sie auch interessieren

Die Mannschaftsstärke umfasse demnach derzeit einen leitenden Notarzt, einen Notfallsanitäter, zwei Rettungsassistenten, acht Rettungssanitäter und fünf Sanitätshelfer. Insgesamt sei die Schnelleinsatzgruppe (SEG) im vergangenen Jahr acht Mal alarmiert worden.

Keller stehe regelmäßig unter Wasser

Mit Unterstützung der Gemeinden Bermatingen und Markdorf hätten ein neuer Defibrillator und ein Kohlenmonoxidmessgerät angeschafft werden können, informierte die Bereitschaftsleiterin weiter. Als Herausforderungen für das laufende Jahr gelten die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens, sowie der Keller der Wache, der regelmäßig unter Wasser stünde, so Eckert von Landenberg.

Markdorf Erste Hilfe bei Kindern: So verhalten sich Eltern im Ernstfall richtig Das könnte Sie auch interessieren

Georg Riedmann vergab an langjährige Mitglieder Ehrenurkunden, Auszeichnungsspangen und einmal sogar die DRK-Ehrennadel „für 70 außergewöhnliche Dienstjahre“, wie Riedmann abschließend bemerkte (siehe Infokasten).