Markdorf vor 7 Stunden

Rote Klimakarte für Berlin: Markdorfer „Parents for Future“-Gruppe sammelt Forderungen der Bürger

Bei einer symbolischen Aktion am Montagnachmittag haben die Mitstreiter der lokalen „Parents for Future“-Gruppe der Großen Koalition in Berlin die „Rote Klimakarte“ gezeigt. Was es damit auf sich hat: