Schmausen für einen guten Zweck – das ist die Idee hinter dem Imbiss-Stand des Markdorfer Rotary-Clubs am kommenden Sonntag. Bei dem an kulinarischen Verlockungen keineswegs armen Dixiefest bieten die Rotarier allerlei Leckereien und Getränke an. „Und jeder Euro geht an die Stiftung Valentina“, versicherte Erica Fölsche, derzeit die Präsidentin des Rotary-Clubs.

Valentina ist tot. Am 9. April 2016 ist sie an den Folgen ihrer Knochentumor-Erkrankung gestorben. Da war sie zwölf. Am Abend zuvor hatte sie noch mit ihren Eltern Karten gespielt. „Viele Stunden lang – bis wir schließlich um elf Uhr nach Hause fahren mussten“, erzählt Kurt Peter, der ebenso wie seine Frau Renate so oft wie möglich vom Zuhause in Wangen nach Ulm gefahren ist.

Georg Riedmann, Erica Fölsche und Lothar Wölfle mit Stiftungsgründer Kurt Peter (von links).

Um Valentina zu besuchen, die dort in der Universitätsklinik behandelt worden war. „Immer muss ich so früh schlafen gehen“, zitiert er den letzten Satz, den er von seiner Tochter gehört hat. „So protestieren alle Kinder, wenn sie ins Bett sollen“, sagt er in die betroffen blickende Runde im Bürgermeisterbüro.

Kurt Peter hält ergreifende Vorträge

An der Seite von Club-Präsidentin Erica Fölsche organisiert Landrat Lothar Wölfle, gleichfalls Markdorfer Clubmitglied, die Pressearbeit. Und Bürgermeister Georg Riedmann amtiert als Vortragsbeauftragter der Rotarier. Sie treffen sich regelmäßig zum Essen, bei dem sie einem „schlauen Vortrag“ lauschen, wie Riedmann es formuliert. In diesem Rahmen hat auch Kurt Peter die Arbeit der Stiftung Valentina vorgestellt. Wobei Peters Vorträge eher ergreifend, sehr berührend sind.

Tochter führte Kampf mit Mut und Energie

Sie handeln von zwei Kämpfen. Einem verlorenen gegen den Krebs, den seine Tochter mit überaus viel Mut, Energie und Unverzagtheit geführt hat. Und einem noch nicht gewonnenen Kampf, den die Peters, die Eltern und die beiden erwachsenen Kinder, seit Juni 2016 im Stiftungsrat der Valentina-Stiftung führen.

Es geht um Geld. Geld für teures palliativmedizinisches Gerät, für mobile Sonografiegeräte, für ein Kardio-Echogerät, für Schmerzmittelpumpen, für Fahrzeuge, für Ärzte, Pfleger. Dieses Geld wird benötigt, wenn todkranke Kinder nicht in der Klinik, sondern in ihren Familien versorgt werden sollen. Einen solchen ambulanten Ansatz verfolgt die kinderonkologische Abteilung der Universitätsklinik Ulm. Dies in enger Zusammenarbeit mit den Ärzten, Diensten und Einrichtungen in den sieben Landkreisen – darunter auch den Bodenseekreis.

