So klingt Hoffnung. In der Nacht, der der kürzestste Tag dieses Jahres folgen sollte, in dieser Nacht sangen sie vom „hellen Scheine“, der die Finsternis vertreibt. Nass-kalte Dunkelheit herrschte indessen allein draußen – vor den Pforten der St. Georg-Kirche in Bermatingen. Abgesehen von etlichen Kerzen, auch abgesehen vom Licht, das durch die Glasfenter nach außen schien.

Marie Eberl, Amelie Heller und Matilda Pittermann spielen „Pieni veturi“ von Ilkka Kuusisto. | Bild: Jörg Büsche

Tradition seit vielen Jahren

Licht und Kerzen zeigten, dass sich hier Menschen treffen. Und sie trafen sich zu einem Weihnachtskonzert. Wie seit vielen Jahren – es mögen wohl 20 sein – lädt die Markdorfer Musikschule an einem Abend kurz vorm Fest zu ihrem Weihnachtskonzert ein. Wie oft schon, das wusste Anuschka Schoepe, die den Auftritt der Musikschüler stets gemeinsam mit ihrem Mann, Johannes Eckmann, organisiert, selber nicht.

Johannes Eckmann begleitet Jona Löffler am Piano. | Bild: Jörg Büsche

Was sie indes weiß, ist wie man vorweihnachtliche Stimmung erzeugt. Etwa mit Liedern wie „Es ist ein Ros entsprungen“. Bei dem es dann ganz gleich war, in welcher der vielen Fassungen jemand den alten, aus dem 16. Jahrhundert stammenden Text mitsingt. Solange nur im Zentrum jenes Röslein steht, von dem bereits der Prophet im Alten Testament kündete, das für den Messias steht und mit seinem hellen Scheine die Finsternis vertreibt.

Junge Streicherinnen aus der Musikschule Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Publikum singt mit

Das Rosenlied stand am Anfang, begleitet vom „Orchester Avant“ unter Eckmann. Und natürlich machte es auch den Ausklang des Konzerts, dieses Mal mitgesungen vom gesamten Publikum. Dazwischen aber war noch öfter von der Rose, aber auch von Maria die Rede – will sagen: der Gesang. Gesungen wurde übrigens in verschiedenen Sprachen: auf Deutsch, auf Englisch, auf Italienisch, sogar auf Russisch.

Musikschul-Jugend lässt Gesichter strahlen

Und so unterschiedlich die Weltengegenden waren, aus denen solche musikalischen Glaubens- und Hoffnungsbekundungen kamen, ebenso vielfältig waren auch die Stilrichtungen, vom trauten Volkslied über barocke Chor-Passagen, spätromantische Suiten-Ausschnitte bis hin zum Spiritual. Und alles trug auch irgendwie die Botschaft vom Röslein, dem jungen. Denn es war vor allem Jugend aus der Musikschule, die hier mit ihrem Können leuchtete, ja glänzte und die die Zuhörer-Gesichter in St. Georg strahlen ließ.