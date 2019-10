Wenn ihm mal gar nichts mehr einfallen sollte, dann wechselt er eben das Thema, gerne auch mitten im Satz. Neben dem „Ding„ sind das nicht Beenden eines Satzes sowie das Verdrehen von Wörtern weitere stilistische Markenzeichen von ihm, denn sein Credo lautet: „Man darf nicht alles glauben, was man denkt.“ Genaugenommen sagt er den Abend über nicht wirklich viel, aber das Publikum denkt es, denn jeder beendet den Satz im Kopf für sich selbst. Daher betont er während des Programms immer wieder: „Verstehen sie mich falsch.“

Gedankensprünge aus dem Alltag

Den Bodensee jedenfalls findet er „schon schön gemacht und diese Pfahl-Ding do, auf die Idee muss man erst mal kommen, eiwannfrei.“ Ansonsten reichen seine Gedankensprünge von amüsanten Erlebnissen aus dem Alltagsleben, gerne spannt er dabei einen Bogen zur großen Politik. Stets dabei seine Weggefährten Jürgen und Achim, mit denen er etwa ein italienisches Restaurant in Stuttgart besuchte. In einer ihm logisch erscheinenden Argumentationskette geht es von der veganen Pizza zu Sängerin Shakira, die „seit gefühlten 100 Johr des gleiche Lied singt – nur immer wieder anders“, und weiter zu den Rolling Stones. „Der Mick Dings von den Rolling Stones, der, äh, der hat ja Herzklappen. Und der ist ja top fit von denen.“

Markdorf Als aus dem Bordell eine Bühne wurde: Vor 40 Jahren eröffnete das Wirtshaus am Gehrenberg und wurde zur Kulturinstitution Das könnte Sie auch interessieren

Rolf Miller ist auch einer, der ausspricht, was andere gar nicht laut zu denken wagen, etwa beim Thema Rassismus, denn „Schwarze darf man nicht mehr sagen, das ist negerfeindlich“. Gleichzeitig ist es ihm wichtig klarzustellen, dass es Nazis in seiner Verwandtschaft selbstverständlich nicht gab, lediglich Mitläufer, überzeugte versteht sich und in seinen Augen ist Friedrich Merz „die erste Ratte, die zum sinkenden Schiff hin schwimmt“.

Regt zum Nachdenken an

Rolf Miller gibt auf sehr unterhaltsame Weise den geschwätzigen, einfältigen Typen, der meint, alles kommentieren und bewerten zu müssen – wider besseren Wissens. Und das ist nicht nur vordergründig lustig, es regt auch zum Nachdenken über die sogenannte allgemeine Meinung ein.