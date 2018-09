von SK

Markdorf (gup) Am Montag war die von der Stadt angekündigte Baufirma noch nicht vor Ort, Montagnacht war es dann zu spät: Der Wasserrohrbruch am Stadtgraben auf Höhe des Textilhauses Berger, aufgrund dessen die Stadt die halbseitige Sperrung der Straße vornehmen musste (wir berichteten am Samstag und am Dienstag), ist in der Nacht auf den Dienstag durchgebrochen: Um 23.18 Uhr am späten Montagabend musste die Feuerwehr in die Straße ausrücken, heißt es in einer Mitteilung der Markdorfer Feuerwehr.

Alarmierung um 23.18 Uhr

Ein Anrufer hatte gemeldet, dass auf dem Gehweg Wasser in großer Menge austreten würde. Vor Ort zeigte sich, dass an der Kante zur Straße stark sprudelnd Wasser austrat und zur Ravensburger Straße hinunterfloss. Die Feuerwehr benachrichtigte daraufhin den Notdienst des Stadtwerk am See und sicherte ein Kellerfenster mit Hilfe von Sandsäcken.

Feuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz

Der kurz darauf eingetroffene Monteur des Stadtwerk am See wurde dann von den Feuerwehrkameraden beim Abschiebern der Leitung unterstützt. Weitere Maßnahmen seien seitens der Feuerwehr nicht getroffen worden. Die Ursache für den Wasseraustritt sei der Feuerwehr nicht bekannt, heißt es. Die Abteilung Stadt der Feuerwehr war mit Kommandowagen, Einsatzleitwagen, dem großen Gerätewagen und einem Mannschaftstransporter im Einsatz. Der Einsatz wurde gegen 0.20 Uhr beendet.

Baufirma hat nun mit der Reparatur begonnen

Am Dienstag schließlich war dann auch die von den Stadtwerken beauftragte Baufirma vor Ort und begann mit den Reparaturarbeiten. Vor dem Textilhaus Berger ist inzwischen eine tiefe Grube ausgehoben. Die Straße Am Stadtgraben bleibt während der Dauer der Arbeiten halbseitig gesperrt, mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Umleitungen führen über die Hauptstraße, die Jahnstraße und die Weinsteig. Vor Ort ist ausgeschildert.

Am Tag danach begannen am Dienstag die Reparaturarbeiten an dem Wasserrohrbruch beim Textilhaus Berger. Bild: Helmar Grupp | Bild: Grupp, Helmar

Der Rohrbruch sei in der vergangenen Woche festgestellt worden, so Dietmar Gutermann vom Stadtbauamt auf Anfrage des SÜDKURIER. Eigentlich hätten die Bauarbeiten an dem defekten Rohr bereits am Montag beginnen sollen, bestätigte er. Weshalb die Baufirma am Montag noch nicht vor Ort war, könne man seitens der Stadtverwaltung nicht sagen, die Beauftragung lief über das Stadtwerk am See.

