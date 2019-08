Er schwärmt gern. Und sie auch. Er schwärmt im Verband. Sie schwärmt von ihm, dem Fisch – also ihr: der Makrele. „Ich mag sie wirklich sehr“, erklärt Eunice Furtado, Fischverkäuferin am Stand von Fischer Meichle. Makrele sei arm an Gräten. Und ihr zart-würziges Fleisch lasse sich schnell und gut zubereiten, erklärt die Fischverkäuferin und hält ein besonders schönes Exemplar in die Kamera.

Makrelen-Fett gilt als überaus gesund

„Sie ist allerdings sehr fettig“, fährt die Frau mit einem breiten Lächeln fort. Vermutlich lächelt sie, weil sie weiß, dass Makrelen-Fett als überaus gesund gilt. Wirkt es sich doch förderlich für den Kreislauf aus. Das Fleisch des unter den Thunfischarten eingeordneten Fisches zerfällt nicht. Es bleibe fest, erklärt Eunice Furtado weiter. „Umso besser eignet er sich zum Grillen“ – der Fisch, also die Makrele, die in diesem Falle im Nordatlantik schwärmte. Was sie bis hin zum Barentsmeer tut, ja bis in arktische Gewässer, überdies aber auch in der Nordsee und im Mittelmeer.

Grillzeit Grillen geht auch ohne Fleisch: Walter Hug zeigt, worauf man bei der Fisch-Zubereitung achten muss Das könnte Sie auch interessieren

Brexit könnte Makrelen verteuern

Makrele machte übrigens zusammen mit Hering lange den Löwenanteil des Fangs der bundesdeutschen Fischerei-Flotte aus. Große Mengen Makrele werden aus Großbritannien importiert oder stammen aus britischen Gewässern. Ein harter Brexit könnte den Fisch, von dem Eunice Furtado so schwärmt, unter Umständen erheblich verteuern.

Makrelen-Freunde gibt es nicht nur in Deutschland. Auch auf japanischen Tellern findet sie sich – gerne roh, gern als Sushi angerichtet. Eunice Furtado mag Makrele lieber gegrillt.

Gesundheit Cholesterin-Werte natürlich zu senken lohnt sich Das könnte Sie auch interessieren