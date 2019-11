von Andreas Lang

Partystimmung pur war auf der Rocknacht der Fußball-Abteilung des Sport Club Markdorf (SCM) am 09. November 2019 angesagt. Die Band „Dicke Fische“ startete von Beginn an die Party-Rakete und sorgten somit für beste Stimmung auf der großen Tanzfläche in der Markdorfer Stadthalle.

