Ob noch genug Bretter da seien, fragte Dieter Knödler in die Halle. Der Vorsitzende des Schachklubs Markdorf klang angespannt. Seinem Zeitplan lief er längst hinterher, gute 20 Minuten, wie er den Teilnehmern des 22. Gehrenberg Schnellschach Open in der Stadthalle entschuldigend erklärte.

Gut 50 Teilnehmer mehr als üblich

Die Gäste trugen eine gewisse, wenn nicht die Hauptschuld dafür, dass der Start des Wettkampfs sich immer weiter hinausschob. Schließlich waren über 120 gekommen, um ihre Kombinationsfähigkeit am Brettspiel mit den 64 Feldern zu messen. „Gut 50 mehr als üblich“, erläuterte Hermann Ebner.

Jose Bravo, Nick und Tim schauen zu, wie sich Jorrik und Erik für das Turnier warmspielen. | Bild: Jörg Büsche

Ebner, der Vorgänger des aktuellen Vorsitzenden Dieter Knödler, hatte das Gehrenberg Schnellschach Open 1998 eingeführt. Anlass sei das 40-jährige Bestehen des Markdorfer Schachklubs gewesen. Hermann Ebners Intention war darüber hinaus, die Markdorfer Spieler zu noch mehr Turnieraktivität anzuregen. Das lohnte sich aus seiner Sicht insofern, als die Schachspieler damals regelmäßig in den oberen Ligen mitspielten. Ihr Erfolg gebar neue Erfolge, was starke Spieler anzog. Die gingen jedoch wieder weg, als die Erfolge seltener wurden. Geblieben sei Dieter Knödler, sagte Hermann Ebner.

So voll war die Stadthalle noch nie beim Schnellschach Open von Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Genügend Bretter, aber nicht genügend Schnitzel

Genügend Bretter waren vorhanden. Marc Regel und Mato Kolas, zwei der zuverlässigsten Mitstreiter des Schachklubs und Helfer des allsommerlichen Turniers in der Stadthalle, hatten in aller Eile noch weitere Spieltische präpariert, Bretter hingelegt, mit Nummern versehen, eine Schachuhr dazugestellt. Doch selbst wenn die Bretter reichten: Es fehlte an Schnitzeln. Helga Todt hatte 40 bestellt, doch klagte sie: „Das reicht nie und nimmer für alle.“

Vielleicht lässt sich ja auch bei den Aufwärmrunden vor Turnierbeginn noch der eine oder andere gute Zug abschauen. | Bild: Jörg Büsche

Gelegenheit, alten Bekannten zu begegnen

Ans Essen dachten die Spieler da jedoch noch lange nicht. Eben noch spielten sich die Ersten warm, während ihnen Freunde und Clubgenossen über die Schulter schauten. Das Gehrenberg Schnellschach Open ist stets eine Gelegenheit, alten Bekannten zu begegnen, über Schach, Schachgötter und die Welt zu plaudern.

Wer spielt gegen wen? Vor den Teilnehmerlisten herrschte Gedränge. | Bild: Jörg Büsche

Die Blätter mit den angemeldeten Wettkampfteilnehmern hingen links und rechts an zwei Stützsäulen der Stadthalle aus. Davor bildeten sich Trauben, denn die Teilnehmer hatten zu prüfen, ob alle Einträge ihre Richtigkeit haben. Dann kamen die neuen Aushänge mit den Paarungen und es dauerte seine Zeit, bis jeder seinen Gegner und den passenden Tisch dazu ermittelt hatte.

Auch internationale Meister am Start

Das Turnier versprach spannend zu werden, das Teilnehmerfeld war wieder sehr gemischt. Es waren internationale Meister am Start, wie ein in Konstanz lebender Niederländer, mit dem Dieter Knödler zusammen in einer Schweizer Mannschaft spielt. Aber auch das breite Mittelfeld trat an und das Niveau reichte sogar bis in den Anfängerbereich, erklärte Hermann Ebner. Er bedauerte, dass Schach immer mehr ein Spiel für ältere Herren zu werden scheint. Sie dominierten die Vereine. Er begrüße jedoch, dass die rührige Nachwuchsarbeit in Markdorf etliche junge starke Spieler zu dem Sport geführt habe. Die 22-jährige Jasmin Leser aus Mengen berichtete ebenfalls, dass immer mehr junge Frauen zum Schachsport finden.

Ein Spiel, bei dem strategisches Denken gefragt ist – und das über sieben lange Runden, sogar wenn Schnellschach gespielt wird. | Bild: Jörg Büsche