Gewitter, Sonne, lindes Blätterrauschen, Sturm und rasante Inline-Skates-Rollschuh-Läufe: Das erlebte das Publikum einer Konzertaufführung von Drittklässlern der Leimbacher Grundschule in der örtlichen Mehrzweckhalle.

Die Schüler präsentierten ihren Angehörigen, was sie in den vergangenen acht Wochen zusammen mit dem Überlinger Musikpädagogen Bernhard Rissmann entwickelt haben.

Bewegender Klang, bewegte Klänge – die Schüler mit ihren Glockenspielen. | Bild: Jörg Büsche

Von Klanghölzern bis Beatboxing

„Manches klingt ungewöhnlich“, wandte sich der Musikpädagoge an das Publikum. Wenn das Barfußgetrappel der in die Halle einlaufenden Kinder quasi zum Auftakt wird. Wenn Wetter-Bleche grell krachen. Wenn Grundschüler per Mikrofon und „Mouth-Beatboxing“ die Rhythmik von Drum-Computern nachahmen. Oder wenn 50 Kinderhände mit kleinen Hölzchen aufs Parkett des Hallenbodens einschlagen. Und manches, so setzte Rissmann sein Erklären fort, klinge auch ganz und gar nicht harmonisch – eher schon dissonant. Trotzdem habe sich hier etwas zusammengefügt. Geschöpft und entwickelt allein aus dem kreativen Potenzial der Drittklässler.

Mehr als ein gelegentliches Fingerzeigen von Musikpädagoge Bernhard Rissmann braut es nicht, um die Kreativität der Kinder zu entfachen. | Bild: Jörg Büsche

Klänge untermalen poetische Verse

Das Konzept ist nur scheinbar schlicht. Auf dem Programm steht eine „musikalische Reise“ – in diesem Jahr überdies das Zusammentreffen von Klängen und Rhythmen mit der Poesie. Da hockt dann „ein Schnupfen auf der Terrasse, auf daß er sich ein Opfer fasse“, so frisch vorgetragen, wie Christian Morgenstern es sich irgend wünschen konnte.

Wogende Klangholztöne wechseln sich mit dem hellen Klang von Glockenstäben ab. Es folgen das Gedicht vom Mann mit dem Schwamm und die Verse von den drei Spatzen. Aber auch Mörickes Frühlings-Silben werden geflüstert. Umso heftiger muss das akustische Blitze-Zucken und Gewitter-Grollen hernach zeigen, wie sehr der „April macht, was er will“.

Auf die Mitmusizierenden achten – das ist eines der wesentlichen Ziele im Musikprojekt von Bernhard Rissmann. | Bild: Jörg Büsche

Kinder lernen, beim Musizieren aufeinander einzugehen

Bei einem Zuhörer an der Stirnseite der Halle, einem Kleinkind, das strahlte, gluckste und jauchzte, bedankte sich Bernhard Rissmann ausdrücklich. Besser könne die Aufführung kaum ankommen, sagte er. Und den Eltern erläuterte er, dass ein wichtiges Anliegen dieser Art von Musizieren das Aufeinandereingehen, das „Erkennen der eigenen und damit auch der Würde des mitmusizierenden Gegenübers“ sei.