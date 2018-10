Es war für die fünf Markdorfer Mädchen bei den 46. Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Leipzig weitaus mehr als eine Lehrstunde in Geografie. Dass sich zwischen Baden und Württemberg nach alphabetischer Sortierung noch 15 Bundesländer und 16 weitere Landesverbände des DLRG befinden, wurde allein schon durch die insgesamt rund 1200 Athleten deutlich, die an den Start gingen.

18 Landesverbände beim Wettbewerb

Deutschlandweit nahmen 18 Landesverbände am Wettkampf teil. Mit 24 Mannschaften starteten als Staffel in der Altersklasse 12 nach einer überaus erfolgreichen Württembergischen Meisterschaft Jessica Rank, Merle Handtmann, Annalena Maunz, Jessica Köker und Ida Stützenberger.

Mit zwölf Jahren die jüngsten Teilnehmer

Nicht alles war perfekt einstudiert, und in manchen Situationen lief es auch nicht ganz rund. "Ab Montag beginnen wir mit dem verschärften Schwimmtraining", scherzte Markus Rank, der die Mädchen seit fünf Jahren trainiert. Für die Schwimmerinnen war es die erste Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, zählten sie doch mit zwölf Jahren zu den Jüngsten. "Der Wechsel hat überhaupt nicht geklappt", sind sich Ida und Merle nach dem letzten Lauf einig. "Wir wussten gar nicht recht, was wir tun sollten." Da flossen schon mal Tränen, denn die Motivation und die Anspannung waren riesig. Ob es reichen würde für die Top Ten? Und es reichte! Nominiert nach Listen für Platz neun, holten die Schwimmerinnen sogar einen siebten Platz.

Meistertitel im Einzelschwimmen geschafft

Annalena Maunz ging beim Einzelschwimmen in den rettungssportlichen Disziplinen 50 m Hindernis, 50 m kombiniertes Schwimmen und 50 m Retten mit Flossen an den Start und setzte sich gegen die starke Konkurrenz durch. In der Gesamtwertung holte sie Gold und den diesjährigen Deutschen Meistertitel in der Altersklasse 12 weiblich.

Jonas Moll erkämpft sich 7. Platz

Jonas Moll, aus der Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf, welcher dieses Jahr aus taktischen Gründen für die befreundete Ortsgruppe Dettingen am Start war, erkämpfte sich den siebten Platz in der Altersklasse offen. Mit der Mannschaft aus Dettingen erschwamm sich Moll den 6. Platz.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein