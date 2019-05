Nicht ohne Netz, keine Freizeit ohne soziale Medien – so lautet das Ergebnis der Spontanumfrage unter Unterstufenschülern des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum (BZM). „Zocken“, „WhatsApp“, „Chatten“, „Instagram“, „Youtube„, antworteten die Jugendlichen auf die Frage nach ihrer Lieblingsbeschäftigung nach der Schule.

Teils zwei bis drei Stunden täglich online

Regelmäßig sind sie alle im Internet, viele der 120 mehr als eine Stunde täglich. Etliche surfen, chatten, spielen zwei bis drei Stunden.

Präventionstheater wendet sich an Fünft- und Sechstklässler

Präventionstheater nennen Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger, was sie auf die Bühne bringen. Mit ihrem Stück „Total vernetzt – und alles klar!?“ wenden sie sich landesweit an Fünft- und Sechstklässler – und das mit Unterstützung des Landeskriminalamts. „In den Köpfen ist vieles längst angekommen“, erklärt Sandra Hehrlein vor Beginn der Vorstellung.

Die meisten kennen Stolperfallen, handeln aber dennoch falsch

Die meisten Kinder und Jugendlichen wüssten bereits, wo die Gefahrenquellen, wo die Stolperfallen beim Umgang mit den sozialen Medien liegen. Sie hätten es von ihren Lehrern und ihren Eltern erfahren. Doch sehe das Handeln an der Tastatur und auf dem Display oftmals anders aus.

Diesen Widerspruch versuchen Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger als Theater „Q-rage“ aufzulösen. „Indem wir auf der Bühne Emotionen ansprechen, zeigen, was unbedachte Mediennutzung anrichten kann.

„König der Penner“: Bild vom betrunkenen Henrik macht die Runde

Ursprünglich war da eher Stolz im Spiel. Henrik (Jörg Pollinger) hat seinen Mann gestanden, tüchtig mitgetrunken – bis zum Umfallen. Und das Foto, wie er im eigenen Erbrochenen liegt, sollte als Beweis dienen, wie cool er drauf ist.

So erklärt er es jedenfalls Lisa (Sandra Hehrle), seiner jüngeren Schwester. Sie denkt anders, wie die meisten an Henriks und Lisas Schule, wo das Foto schnell die Runde macht, weitergeleitet über zahlreiche Kanäle.

Demütigendes Bild lässt sich kaum entfernen

Aufzurufen ist das von ihm selbst ins Netz gestellte Bild schließlich unter dem Hashtag „König der Penner“, wie der fassungslose Hendrik feststellt. Er, der sonst um keinen hämischen Kommentar verlegen ist, ist plötzlich selber Opfer. Denn das demütigende Bild lässt sich kaum mehr entfernen.

Was im Netz ist, verfolgt einen womöglich viele Jahre

„Was erst einmal im Netz ist, das bleibt auch drin“, verfolge einen womöglich viele Jahre, erklärte Achim Kruzinski vom Referat Prävention des Konstanzer Polizeipräsidiums. Er stand den beiden Schauspielern aus Ludwigsburg zur Seite, wenn die in den interaktiven Phasen des Stücks in die Moderatorenrolle schlüpften. Dann bezogen sie die Schüler mit ein, die „Experten“ in Sachen soziale Medien.

Schmaler Grat zur Straftat

Wie schmal der Grat zur Straftat beim Weiterleiten von Fotos ist, das wussten die Schüler wohl doch nicht. Das vermittelte der Polizeibeamte. Die Erfahrung des Betroffenseins lebte ihnen „Q-rage“ vor.