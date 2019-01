von Mona Lippisch

Die Entscheidung, mit dem Rathaus nicht in das Bischofsschloss umzuziehen, ist bereits vor einigen Wochen gefallen: Mit 2721 Stimmen gewannen die Umzugsgegner den Bürgerentscheid gegen die Befürworter (2716 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 49,1 Prozent.

Ergebnisse einer Befragung von rund 900 Markdorfern durch Studenten der Universität Hohenheim direkt nach der Wahl geben nun Aufschluss über die Hintergründe der Wahl. "Hauptgrund für das Scheitern des Umzuges waren die hohen Kosten", heißt es in einer offiziellen Darstellung der Umfrageergebnisse. Für rund 30 Prozent der Befragten, die gegen den Umzug stimmten, war das der wichtigste Grund. Die Studierenden hatten am Wahltag, dem Sonntag, 16. Dezember, die Bürger nach dem Verlassen des Wahllokals nach ihrer Meinung befragt.

Hotel soll im Schloss bleiben

Eine weitere Ursache, die die Gegner von einem Umzug des Rathauses abhielten, war das ehemalige Hotel im Bischofsschloss. "Viele sprachen sich für den Erhalt aus. Und einige kritisierten, dass es nicht genügend Möglichkeiten gab, über die Zukunft des Schlosses mitzubestimmen", sagt Studentin Leonie Siegle stellvertretend für das Projektteam. Andere Gründe für die Wahl gab es bei den Befürwortern. Ziel dieser sei es gewesen, das Schloss durch den Umzug vor einem möglichen Leerstand und eventuellem Verfall schützen. "Auch wollten sie ein Schloss, das allen offensteht."

Der geplante Rathausumzug ins Bischofsschloss wurde durch den Bürgerentscheid gekippt. | Bild: Georg Wex

Weiter fassen die Studenten zusammen, dass die Chancen des Bürgerforums "Unser Rathaus ins Bischofsschloss!" von Anfang an eher begrenzt waren. "Uns hat überrascht, dass die Wahlentscheidung doch schon Wochen vor der Wahl bei einem Großteil gefallen war", sagt Siegle. So hatten sich etwa 80 Prozent der Umzugsgegner schon Wochen vor dem Bürgerentscheid entschieden. Ebenso bei rund 70 Prozent der Befürworter stand die Entscheidung bereits lange fest. Damit waren nur wenige Bürger bis zur Wahl unentschlossen. Das Bürgerforum hingegen hatte sich erst wenige Wochen vor der Wahl gegründet.

Fairer Umgang und großes Interesse

"Auch überraschte uns, wie Gegner und Befürworter den Umgang zwischen beiden Seiten beurteilten. Bei solchen emotionalen Konflikten gibt es oft große Spannungen zwischen beiden Seiten", sagt Siegle im Gespräch mit dem SÜDKURIER rückblickend. Beim Bürgerentscheid Bischofsschloss wurde der Umgang zwischen beiden Seiten als eher fair bewertet. Dabei gaben rund 60 Prozent der Befragten an, dass sie sich stark für das Thema interessieren. "Die Presseberichterstattung spielte durchaus eine wichtige Rolle", sagt Siegle. Die meistgenutzten Informationsquellen waren das Amtsblatt, Gespräche mit anderen Markdorfern und die regionalen Medien.

Mit Umfragebögen analysierten die Studierenden den Bürgerentscheid in Markdorf. | Bild: Elisa Weber

Gegner unzufrieden mit Politik

Unabhängig vom möglichen Umzug des Rathauses sind die Umzugsgegner eher unzufrieden mit den politischen Entscheidungen in Markdorf. 38 Prozent der Gegner gaben an, dass sie eher unzufrieden seien, 20 Prozent gaben an, eher zufrieden zu sein. Bei den Umzugsbefürwortern zeigte sich dagegen ein ganz anderes Bild: 63 Prozent von ihnen sind mit den politischen Entscheidungen in der Stadt eher zufrieden, nur neun Prozent sind eher unzufrieden. Die Frageformulierung ließ dabei keine Rückschlüsse auf die Zufriedenheit der Markdorfer mit den einzelnen politischen Akteuren zu. „Uns war es wichtig, nicht nur einen Akteur herauszugreifen, sondern das Gesamtpaket zu betrachten”, so Siegle.

Studenten sammeln Erfahrungen

Anhand der Umfrageergebnisse können die Studenten für die Stadt Markdorf einige Aspekte ableiten. Zum Beispiel, dass es sich lohne, die Bürger von Beginn an mit einzubeziehen und transparent zu kommunizieren. "Die Bürger fühlen sich dann stärker mitgenommen und nicht übergangen", so Studentin Siegle. Zudem sollten Alternativen bereits so früh als möglich ernsthaft geprüft und vor allem auch zeitnah öffentlich kommuniziert werden. "Für uns war es etwas sehr Besonderes. Das Studium ist in vielen Fällen theoretisch und abstrakt. Mit diesem Projekt konnten wir zeigen, wie Forschung in der Praxis aussieht", sagt Leonie Siegle.