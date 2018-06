Markdorf – Die SPD-Fraktion möchte einen Bürgerentscheid zum geplanten Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss. Fraktionschef Uwe Achilles beantragte in der Sitzung am Dienstagabend, dass ein entsprechender Antrag der SPD auf die Tagesordnung genommen wird. Bürgermeister Georg Riedmann sagte zu, den Antrag auf die Agenda der Sitzung am 24. Juli zu nehmen. In dieser Sitzung soll auch der Baubeschluss zu Sanierung und Umbau des Bischofsschlosses gefällt werden. Achilles hatte in der Sondersitzung des Gemeinderates zum Schloss-Thema am 13. Juni bereits angedeutet, einen Bürgerentscheid zu favorisieren.

Mit dem Antrag wird die SPD der "Initiative Bischofsschloss", die seit Wochen ein Bürgerbegehren mit dem Ziel eines Bürgerentscheides vorbereitet, entgegenkommen. Der SPD-Antrag sieht folgende Fragestellung für einen Bürgerentscheid vor: "Sind Sie für den Umbau des Bischofsschlosses zur Nutzung als Rathaus auf der Grundlage der Planung und Kostenberechnung der Architekten Braunger Wörtz, Ulm, vom Juni 2018?" Umbau-Gegner müssten also mit nein, Befürworter mit ja stimmen.

Der Umbau des Bischofsschlosses zum Rathaus sei "in historischer, städtebaulicher und finanzieller Hinsicht die wichtigste Gemeindeangelegenheit seit dem letzten Bürgerentscheid in Markdorf", führte Achilles in seiner Begründung an. Am 6. April 2003 hatte sich beim letzten Bürgerentscheid in Markdorf eine knappe Mehrheit für den Bau der Südumfahrung ausgesprochen. Die Beteiligung der Bürger bei den Info-Veranstaltungen und an der Ratssondersitzung wie auch die vielen Gespräche in der Stadt würden das hohe Interesse der Bürgerschaft belegen, so Achilles. Die gewünschte Beteiligung der Bürger an der Kommunalpolitik sei nur dann gewährleistet, wenn sie bei einer solch wichtigen Angelegenheit basisdemokratisch entscheiden dürften.

Wie er zu dem Antrag der SPD-Fraktion stehe, werde er im Gemeinderat am 24. Juli öffentlich darlegen, so Bürgermeister Georg Riedmann auf Anfrage des SÜDKURIER. Überrascht sei er nicht gewesen, da Achilles sich bereits am 13. Juni in der Stadthalle dahingehend geäußert habe. Vorbereitende Arbeiten für die Verwaltung seien bis zum 24. Juli nicht nötig. Sie hätten es nicht gewusst, dass die SPD den Antrag bringen würde, sagt FW-Chef Dietmar Bitzenhofer. Angekündigt im Vorfeld habe es die SPD nicht. In seiner Fraktion habe man sich dazu noch nicht abgestimmt, es sei aber bekannt, dass die FW-Räte in dieser Sache ohnehin verschiedene Meinungen verträten. "Wenn ein Bürgerentscheid von außen angestoßen würde, hätte ich damit kein Problem", sagt Bitzenhofer. Bei der CDU habe man damit gerechnet, sagt Susanne Sträßle. Achilles' Vorstoß bereits am Dienstagabend sei aber dann doch überraschend gewesen. "Wir stehen von Anfang an geschlossen hinter dem Projekt und deswegen ist es für uns auch klar, dass wir dagegen stimmen werden", betont die CDU-Chefin. In der CDU sei man überzeugt, dass der Rathaus-Umzug die "einzig sinnvolle Nutzung" des Schlosses darstelle. Ähnlich äußert sich Susanne Deiters Wälischmiller für die UWG. Das Rathaus ins Schloss umzusiedeln, sei "absolut sinnvoll". Mit viel Sachverstand von außen sei der Gemeinderat bei dem Thema in die Tiefe gegangen. Die UWG bleibe daher bei ihrem klaren Ja zu dem Projekt. Daran werde sich auch das Abstimmungsverhalten ableiten lassen.

Für die "Initiative Bischofsschloss" sagt Heiner Sondermann auf Anfrage, dass im Team Konsens bestehe: "Wir wollen einen Bürgerentscheid, gleich von wem er initiiert wird." Man sei es auch einverstanden, wenn der Antrag aus dem Gemeinderat komme.

Bürgerentscheid Ein Bürgerentscheid kann durch die Bürgerschaft angestrengt werden, per Bürgerbegehren, über das der Gemeinderat befinden muss. Für ein gültiges Bürgerbegehren müssen Unterschriften von sieben Prozent der wahlberechtigten Bürger gesammelt werden. In Markdorf wären dies bei 11010 Wahlberechtigten 771 Unterschriften. Ein Bürgerentscheid kann auch aus dem Rat herbeigeführt werden. Der Antrag muss entweder von einer Fraktion gestellt oder von mindestens dem Drittel der Ratsmitglieder unterstützt werden. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss die Verwaltung den Antrag auf einen Bürgerentscheid auf die Tagesordnung einer der folgenden Sitzungen setzen.

