Milde Temperaturen, blauer Himmel und damit einhergehender strahlender Sonnenschein lockten tausende Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag nach Markdorf: Entlang von Markt- und Hauptstraße buhlten die Händler mit Genuss- und Verkaufsständen um die Gunst der Besucher. "Das Wetter ist herrlich und ich kann mich nicht über zu wenig Laufkundschaft beklagen", kommentiert Moni Mayer vom Modegeschäft M3 in der Hauptstraße.

Viel Kundschaft in der Marktstraße

Auch in der Marktstraße zeigt man sich zufrieden, dazu Beatrice Strauch von Foto Strauch: "Unsere Aktion zum Elisabethenmarkt kommt wirklich gut an, sehr schön." Dem kann sich Lisa Bitzenhofer vom Modehaus Kappeler nur anschließen: "Es ist zwar ein wenig zu warm, aber unsere Rabatt-Aktion für die Thermohosen wird angenommen, es werden wohl doch noch niedrigere Temperaturen erwartet."

Zwischen Marktstraße, Untertor und Hauptstraße strömten die Besucher bei schönstem Wetter durch die Markdorfer Innenstadt. | Bild: Andreas Lang

Besucher genießen Angebot und tolles Wetter

Während es speziell für die Modehändler durchaus etwas kälter sein dürfte, genießen die Besucher das milde Wetter. "Es ist doch schön so, man muss nicht so dick angezogen in die warmen Läden rein gehen", meint Hedi Wanger aus Markdorf. Auch Familie Schmidt aus Immenstaad sieht es so, wie Mutter Iris lachend erzählt: "Wenn man mit zwei kleinen Kindern unterwegs ist, ist schönes Wetter immer besser, da ist das schlechte Laune-Risiko nicht so hoch."

Gut gedreht ist halb gewonnen: Vor allem die Kleinen hatten ihre Freude am Glücksrad des SÜDKURIER-Standes. | Bild: Andreas Lang

Zu warm für Wintermode-Schnäppchen

Für Proma-Händler Alexander Kauderer ist es hingegen ein eher durchwachsener Tag, denn einerseits beschert ihm das Wetter eine volle Terrasse im Café Ludwig, doch andererseits ist das Interesse in der ebenfalls von ihm geführten Stylebox an der aktuellen Herbst-/Winterkollektion eher zurückhaltend. "Ich kann draußen im T-Shirt stehen, da fällt es schwer, sich für dicke Wollpullover zu erwärmen." Aber dennoch lohne es sich gerade jetzt, sich mit neuer Wintermode auszustatten, da es auf die aktuelle Kollektion Rabatte bis zu 20 Prozent gebe. "Es wird bestimmt noch mal kälter, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich möchte im Ludwig ja auch noch meinen Glühwein anbieten können", sagt Kauderer.

Auch im Proma war viel los, die Händler zeigten sich insgeamt zufrieden mit der Resonanz. | Bild: Jan Manuel Heß

Pause bei Milchkaffee und Schorle

Aber auch ohne Glühwein läuft es im Café Ludwig gut, drinnen wie draußen genießen die Besucher bei Milchkaffee, Schorle und Radler den Tag. Wie etwa Tommy Brücker und Victoria Mellen aus Markdorf: "Es war bis jetzt ein schöner Tag", erzählt sie, "erst waren wir auf dem Jahrmarkt, dann etwas shoppen und jetzt lassen wir den Tag hier Ludwig ausklingen." Ebenfalls keinen Grund zur Klage hatte Wirtin Yelay Hilalogullari vom Restaurant Amore di Sicilia: "Wir waren heute wirklich gut ausgelastet, ein toller Tag."

Gut gelaunte Damenriege bei Optik Gölzer (von links): Regina Giebel, Alexandra Moser, Christine Burger, Sarah Kohler, Vera Wagner und Gudrun Widmann. | Bild: Andreas Lang

Elisabethenmarkt Noch heute und morgen findet der große Jahrmarkt auf dem Marktplatz statt. Die Fahrgeschäfte sind heute von 11 Uhr bis 20 Uhr und am Dienstag von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Ebenfalls am heutigen Montag findet der traditionelle Krämermarkt mit über 100 Marktständen entlang der Hauptstraße, Marktstraße, Bussenstraße sowie dem Marktplatz statt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein