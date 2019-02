von Christiane Keutner

Konstanz/Markdorf – Am dritten Prozesstag gegen sechs Angeklagte, die sich wegen schweren Raubs und gewerbsmäßiger Bandenhehlerei vor dem Landgericht Konstanz zu verantworten hatten, wurden am vergangenen Freitag zahlreiche Zeugen gehört und Berichte verlesen. Vier der Beschuldigten waren am 23. Mai 2018 in ein Markdorfer Wohnhaus eingebrochen, hatten dort ein Paar und den Sohn mit Waffen bedroht und Uhren und Geld im Wert von rund 45 000 Euro gestohlen (wir berichteten). Sie sollen außerdem weitere Einbrüche in der Region sowie in Nordrhein-Westfalen begangen haben. Diese werden jedoch gesondert verhandelt.

Unterschlupf vor dem Überfall

Einem der Angeklagten hatte ein Zeuge, der bei den Geschädigten gearbeitet hatte, im Januar 2018 sowie zwei Wochen vor dem Überfall ein paar Tage Unterschlupf gewährt, weil dieser gesagt hatte, seine Frau habe ihn aus der Wohnung geschmissen. Der Angeklagte habe ihn nicht nach der Familie und deren Umständen erkundigt, aber angegeben, dass er gute Bekannte "oben" (in Nordrhein-Westfalen, Anm. d. Red.) und Geld habe. „Er hat viel gelabert, aber ich habe ihm nichts geglaubt.“ Nach dem Überfall hatte der Angeklagte sich telefonisch bei ihm erkundigt, wie viel geklaut worden sei. „Ich wusste nichts und ich habe ihm gesagt, ruf nicht mehr an.“

Damit alle Beteiligten die Zeugen vorn vorne sehen, werden diese von einer Kamera aufgenommen und die Bilder auf die Leinwand geworfen. Es gibt aber keine Aufzeichnungen. | Bild: Christiane Keutner

Nur vage Erinnerungen

Spärlich waren die Erinnerungen eines Vermieters in der östlichen Bodenseeregion: Wenige Wochen nach dem Überfall hatte er die Täter auf Fotos erkannt; vor Ort konnte er sie nicht eindeutig identifizieren. „Ein paar hatten Bärte“, sagte er, was auf den nach der Festnahme aufgenommenen Fotos auch zu sehen war. Schließlich erinnerte er sich noch daran, dass „ein ganz Großer eine Verletzung am Arm hatte“. Er bestätigte, was er damals gegenüber der Polizei angegeben hatte: „Es sah so aus, als ob der Kleine, der deutsch konnte, der Chef war. Die anderen haben auf den wie aufgepasst.“

Mehr wusste ein weiterer Vermieter in der Anhörung im Gerichtssaal in der ehemaligen Kantine auf dem Konstanzer Siemens-Areal: Dass das Quartett, das im Mai drei oder vier Tage bei ihm übernachtet hatte, immer morgens zurückgekehrt war. „Um fünf Uhr sind die immer nach Hause gekommen, da habe ich immer Frühstück gemacht. Wir haben eine Objektüberwachung mit Kamera. Da sieht man genau, wann sie gekommen sind." Bis zum Mittwoch, den 23. Mai, seien sie dageblieben. Jeden Tag hätten sie gezahlt.

Telefone penibel ausgewertet

Dass die Angeklagten miteinander telefonisch in Kontakt standen, belegte die penible Auswertung der Mobiltelefone, über die der zuständige Kriminaloberkommissar aus Friedrichshafen berichtete. Chatverläufe und Fotos waren angeschaut und versucht, in Zusammenhang zu stellen. Zwei Handys musste das Landeskriminalamt auswerten, da ihnen der Zugang nicht mitgeteilt worden war. Alle Telefone konnten den Angeklagen zugeordnet werden. Da die Übersetzungen von einer nicht vereidigten Dolmetscherin gemacht worden waren, teilte der Vorsitzende Richter Bonath mit, bei der Auswertung der Mobiltelefon werde nachgebessert und eine Übersetzung des Chatverkehrs durch einen vereidigten Dolmetscher angeordnet.

Ein weiterer Polizeibeamter aus Friedrichshafen teilte die Ergebnisse der Funkzellen-Verbindungsdaten mit. So konnte untermauert werden, wer mit wem Kontakt hatte. Vier Rufnummern seien am Tatort festgestellt worden. Auffällig war ein erstmaliger und mehrfacher Kontakt in der Zeit vom 19. bis 21. Mai 2018.

In Fußfesseln werden die Angeklagten zur Verhandlung am Landgericht Konstanz in den Gerichtssaal geführt. | Bild: Christiane Keutner

CS-Gas und Panzertape

Bei der Durchsuchung der Wohnung und des Autos des 34-jährigen Angeklagten in Ravensburg im Juni 2018 wurden unter anderem etliche Paar Arbeitshandschuhe, Kabelbinder, Klebebandrollen, Panzertape, Simcards, USB-Stick, eine Kartusche CS-Gas, Feinstaubmasken, Messer und Stirnleuchte gefunden und sichergestellt.

Die DNA-Analyse an diversen Gegenständen ergab laut richterlich verlesenem Untersuchungsbericht im Vergleich mit den Mundhöhlenabstrichen der Angeklagten teils keine, teils eindeutig zuordnungsbare und teils aber auch nur diffuse Hinweise auf vier der Angeklagten. Hier waren unter anderem Getränkedosen, Haarbüschel, Klebebänder, mit denen die Geschädigten gefesselt worden waren, Plastikflaschen, Zigarettenkippen, Griffe, Lenker, Handschuhfach, Kleidungsstücke und eine Banane unter die Makro-Lupe genommen worden. Als Totalfälschung stellten sich die Führerscheine heraus: Ihnen fehlten Sicherheitsmerkmale und sie wiesen auch Tonerspuren eines Druckers auf.