Musik Merken Sie sich diesen Namen: Darum versteht der Musiker Lauv seine Kunst

Lauv wollte eigentlich schon immer Musiker werden. Auf der Bühne hat der 24-Jährige sich jedoch lange nicht wirklich wohl gefühlt. Das ist inzwischen anders, wie er beim "New Pop Festival" zeigen will. Am 14. September tritt er in Baden-Baden auf – wir verlosen Karten!