von Gabriele Münzer

Im Markdorfer Mehrgenerationenhaus (MGH) wird derzeit fleißig für den Flashmob-Tanz von One Billion Rising trainiert. Die internationale Aktion für das Ende von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ruft für Samstag, 16. Februar, um 10.30 Uhr zu einem Flashmob an der Konzertmuschel in Friedrichshafen auf. Mit dem Motto "Wir tanzen gegen Gewalt an Frauen" will die Aktion auf rund 1 Milliarde Frauen und Mädchen weltweit aufmerksam machen, die Opfer von körperlicher, sexueller, psychischer oder struktureller Gewalt sind.

Kraftvolle Performance

Auf die Idee, in Markdorf ein kostenloses Tanztraining anzubieten, kam Brigitte Rösler, als sie für die Veranstaltung als Sängerin engagiert wurde. Bei Heike Floeth vom MGH stieß sie damit auf offene Ohren. "Wir nehmen am gesellschaftspolitischen Leben teil und gehen jetzt gemeinsam auf die Straße gegen Gewalt", erklärt Floeth. Rösler ergänzt: "Als Gruppe zeigen wir uns tanzend und singend in der Öffentlichkeit. Das hat Kraft".

Mit im Boot sind auch Franziska, Alea, Mathilda und Florine von der Häfler St. Elisabeth Realschule. Sie unterstützen Brigitte Rösler beim Einstudieren des Tanzes und haben sichtlich Spaß daran. Zusammen mit ihrer 7. Klasse und ihrer Lehrerin Juliane Rauch begleiten sie die One Billion Rising-Aktion. Singend und tanzend gehen die Teenager dann am 16. Februar in Friedrichshafen geschlossen auf die Straße.

Engagement, das Kinder und Frauen stark macht

Zum Tanzen ins MGH ist auch Christin Jungblut gekommen, die sich schon lange mit dem MGH verbunden fühlt. "Und wenn derartige Aktionen sind, dann schaufle ich mir die Zeit hierfür frei", so Jungblut. Monika Carpenter ist mit ihren Kindern Mara und Nina beim Flashmob-Tanz dabei. Sie erzählt: "Ich finde jedes Engagement, das Frauen und Kinder stark macht, gut".

Alle, ob groß oder klein, haben an diesem Abend Spaß daran, sich im synchron zum Flashmob-Lied "Break the chain" zu bewegen. Sie wollen auch am Freitag, 8. Februar, um 18.30 Uhr wieder beim nächsten Tanztraining mit dabei sein. Eingeladen hierzu sind alle, die gerne Tanzen und am Flashmob teilnehmen möchten. Treffpunkt ist wieder im Erdgeschoss des MGHs.