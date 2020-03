Wo sich die Menschen in Trauben andrängen, da begegneten gestern lange Schlangen – extra lange Schlangen sogar. Und das nicht etwa, weil so viele Kunden an den Ständen des Wochenmarkts anstanden, sondern weil alle auf Abstand achteten in Zeiten von Corona. Man gibt nun acht, ist viel vorsichtiger als noch in der vergangenen Woche. Da war die Infektionsgefahr zwar auch schon da, aber wohl noch nicht in jedermanns Bewusstsein.

Duftende Stimmungsaufheller fürs Homeoffice

Zwei mahnende Ansprachen von Bundeskanzlerin Angela Merkel später sieht das schon ganz anders aus. „Die Leute machen sich Sorgen – und kaufen weniger Blumen“, erklärt Melanie Hauber, Blumenzüchterin aus Opfenbach bei Wangen. Freilich wollen keineswegs alle ihre Kunden auf die bunten Blüten verzichten. „Manche sagen: sie brauchen jetzt mehr Schönes als sonst daheim in der Wohnung.“ Homeoffice, überhaupt das verordnete Daheimbleiben, verlange nach zart duftenden „Stimmungsaufhellern“. Und dass gerade jetzt die Blumengeschäfte schließen sollen, versteht sie gar nicht.

Deshalb rät die Blumenhändlerin zu ihren Ersten im Frühling, zu ihren „Primula Veris“ – das heißt zu ihren „gefüllten Primeln“ mit dicht gelb gefüllten Blütenbouquets. „Die wecken wirklich die gute Laune wach“, versichert Melanie Hauber. Und das sei gerade in diesen Zeiten besonders nötig. Nach einem Rezeptvorschlag gefragt, weist die Hopfenbacherin auf ihre Gewürz-„Abteilung“. Wo sich Rosmarin, Schnittlauch und Thymian aneinander drängen. Sie empfiehlt Thymian. Der gebe der Suppe erst den richtigen Geschmacksdrall – oder der Bolognese.