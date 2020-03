Wenn der Leiter des Polizeipräsidiums Ravensburg zu Ernst Arneggers „I-mein‘-halt“-Bürgerrunde kommt, dann kann er von der jüngsten Polizeireform erzählen. Seit Januar bündelt sich die Polizeiarbeit der drei Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen in Ravensburg. Mehr Gewicht als auf das Organisatorische legte Polizeipräsident Uwe Stürmer bei seinem Vortrag im Zunfthaus Obertor jedoch auf die Bedürfnisse der Bürger. Was die Menschen bräuchten, sei ein gutes Sicherheitsgefühl. Gerade daran habe es in den vergangenen Jahren gehapert, erklärte Stürmer.

Politisch gewollte Personaleinsparungen schwächen Sicherheitsgefühl

Politisch gewollte Personaleinsparungen bei der Polizei gehörten ebenso zu den Gründen wie der Wandel im Bereich der Kriminalität. Bestimmte Delikte kennen ihre eigenen Konjunkturen. „So haben wir von 2014 bis 2017 ein erhebliches Problem mit der Einbruchskriminalität gehabt“, erklärte Uwe Stürmer. Inzwischen seien die aktivsten Serientäter gefasst, säßen bis auf Weiteres hinter Schloss und Riegel.

Zu seiner jüngsten „I-mein‘-halt“-Runde lud Ernst Arnegger (links) Uwe Stürmer ein, den Leiter des Polizeipräsidiums Ravensburg. | Bild: Jörg Büsche

Erheblich mehr Kollegen gingen in Pension, als dass neue kamen

Er habe lange gehadert mit der Personalentwicklung. Erheblich mehr Kollegen seien in Pension gegangen als neue Polizisten eingestellt worden. Inzwischen habe sich das geändert, zeigte sich der Polizeipräsident versöhnt. „Diesen tüchtigen Schluck aus der Pulle“ hätte man in Sachen Einstellungen zwar besser schon vor fünf Jahren gemacht. Doch sei es nicht zu spät, um die bestehenden „Pensionslücken zu stopfen“.

Polizeistruktur 2020 Nach der Polizeireform von 2014 wurde die baden-württembergische Polizei nun erneut umstrukturiert. Für den Bodenseekreis veränderte sich, dass er zusammen mit den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen zum Polizeipräsidium Ravensburg gehört – und nicht mehr wie in den vergangenen sechs Jahren zum Polizeipräsidium Konstanz. Viele Abläufe können beschleunigt werden, da die räumlichen Zuschnitte optimiert worden sind. Erklärtes Ziel der neuen Struktur ist ein Mehr an Bürgernähe. Näher am Geschehen will auch die Verkehrspolizei sein. Unfälle werden wieder verstärkt von den Revieren aufgenommen. Die Spezialistenteams kümmern sich um die komplizierteren Fälle.

Polizeiposten Markdorf wird 2021 von sechs auf acht Kollegen aufgestockt

Was bei einem Polizeiposten wie Markdorf konkret heiße, dass die Planstärke von zehn Beamten zwar immer noch nicht erreicht werde. Aber 2021 würden den derzeit sechs Polizisten der Station immerhin zwei neue Kollegen an die Seite gestellt. „Während der Nacht wird der Markdorfer Posten aber trotzdem nicht besetzt“, erklärte Stürmer. Aus seiner Sicht sei es sehr viel sinnvoller, Beamte auf Streife zu schicken, etwa aus Überlingen, als sie an den Funktisch zu platzieren.

„Kunden“ sind überwiegend Männer, insbesondere die jungen

Uwe Stürmer spricht auch den Zusammenhang von lebensweltlicher Situation und Straffälligkeit an. „Frauen gehören ganz, ganz selten zu unseren ‚Kunden‘, da überwiegen die Männer – insbesondere die jungen.“ Die verübten Straftaten. Wobei die soziale Perspektive ins Gewicht falle: Wer einen gesicherten Arbeitsplatz haber und stabile Sozialstrukturen, werde selten straffällig. Ganz anders das Leben in gesellschaftlichen Randbereichen, wo kriminellen Verlockungen weniger entgegensteht.

Stürmer rät von Mitteln wie Pfefferspray ab

Stürmer erwähnte hier die Angstgefühle vieler nach dem starken Zuzug von Geflüchteten. „Die Welt gerät aus den Fugen“, benannte er einen oft geteilten Eindruck. „Immer mehr Menschen statten sich mit Pfefferspray aus“, berichtete Uwe Stürmer, der jedoch von solchen Mitteln abrät.

Gefühl einer vermeintlich näher rückenden Bedrohung

Die Situation sei komplex. Da sei das Gefühl einer vermeintlich immer näher rückenden Bedrohung. Geschürt würden solche eher unbestimmten Ängste durch die Nachrichten von Terroranschlägen, Amokläufen, Attentaten. Nicht hochrangige Politiker seien die Opfer, sondern ganz normale Menschen auf der Straße. Und der Eindruck entsteht: Es kann jeden treffen – jederzeit und überall. Nach dem Anschlag in Nizza, bei dem 86 Menschen getötet wurden, „haben wir beim Seehasenfest in Friedrichshafen die Zufahrten mit Fahrzeugen von der Feuerwehr gesichert“, berichtete Uwe Stürmer.

Einzelhändler zeigen vermehrt Diebstahlsdelikte an

Aktuell bekümmert den Polizeipräsidenten die ansteigende Zahl von Sexualdelikten in der Region. Dass die Diebstahl-Statistik speziell in Markdorf in jüngster Zeit hochgeschnellt sei, führt Stürmer hingegen auf das veränderte Anzeige-Verhalten der Einzelhändler zurück. Seinen Besuch bei „I mein‘ halt“ nutzte Stürmer für einen Appell zu mehr Zivilcourage, die Bereitschaft, die Polizei zu alarmieren und eine Zeugenaussage zu machen. Nur mit Hilfe der Bürger könne die Polizei eine effektive Arbeit leisten.