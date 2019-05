Markdorf vor 5 Stunden

Politisch sein ist in: Hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl in und um Markdorf

In den Gemeinden rund um den Gehrenberg fiel bei der Europawahl am Sonntagabend neben den hohen Verlusten für die CDU und den kräftigen Zugewinnen für die Grünen vor allem eines auf: Die hohe Wahlbeteiligung. Werte von 67 Prozent (Markdorf) bis 75 Prozent (Deggenhausertal) zeigen, dass die Bürgerschaft politisch interessiert ist – nicht nur mit Blick auf die Kommune, in der sie lebt, sondern auch an der Politik, die in Brüssel gemacht wird. Ein sehr erfreuliches Signal!