Das Spektrum reicht von delikaten Aquarellen über Zeichnungen und Gemälde in verschiedensten Formaten bis hin zur Kettensägen-Skulptur. Zu sehen ist dabei, wie unterschiedlich die elf Künstler sich ihres Gegenstandes angenommen haben. „Beim Motto ‚Wilde Zeiten‘ lässt sich sehr viel denken“, erklärte Erika Streif, als sie die überaus zahlreich erschienenen Vernissagegäste begrüßte. „Das ist ein ziemlich weites Feld.“

Hermann Zitzlsperger erläutert Werke und Wirkung

Ein Feld, auf dem sich keineswegs nur sehr viel denken lässt, sondern das zu durchaus unterschiedlichen Techniken verlockt. Es war Kunstkenner Hermann Zitzlsperger, der einzelne Werke in Machart wie Wirkung erläuterte und vom Inhalt her deutete. Hier und dort merkte der Laudator auch – durchaus wohlwollende – Kritik an. Etwa wenn das Thema knapp verfehlt war. Pointe seiner zuweilen mit poetischen Mitteln spielenden Rede war das Zitieren eines Gedichts, in dem augenzwinkernd auf den Berufsstand des Zeitungskritikers geschaut wird.

Edith Anna Beck, Monika Schwab, Izabella Bartha-Wagenbach, Axel Schwerda, Claude Harpprecht, Paul Rössler, Helga Baldenhofer, Erika Streif, Paul Szerdahelyi und Rolf Maier (von links) stellen in der Stadtgalerie aus. | Bild: Jörg Büsche

Bürgermeister lobt Engagement der Maler

Zitzlspergers Vortrag war das Gegenstück zur Begrüßungsrede von Bürgermeister Georg Riedmann. Er hatte zunächst das Engagement, vor allem die Kreativität der Maler gelobt. Außerdem würdigte er den Beitrag der Künstlergruppe für die Städtepartnerschaft Markdorfs mit dem elsässischen Ensisheim durch regelmäßigen Austausch. Im Sommer war eine Delegation zum 40. Geburtstag der Städtepartnerschaft gefahren, woran Riedmann in seiner Rede erinnerte.

Markdorf Wilde Zeiten und die Qual der Wahl: Markdorfer Malerinnen und Maler laden zur Vernissage ein Das könnte Sie auch interessieren

Sorgen und Zukunftsangst dürfen Blick nicht verstellen

Er flocht aber auch manch Nachdenkliches, Bedenkenswertes ein. „Wir sollten etwas weniger pessimistisch in die Zukunft blicken, als dies zurzeit vielfach der Fall ist.“ Wenngleich die grenzenlose Zuversicht der wilden 1960er Jahre aus heutiger Sicht zu optimistisch war, dürften Sorgen und Zukunftsangst nicht den Blick auf die gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten verstellen.

Martin Weiss und Johannes Tress begeisterten mit Klezmer-Musik. | Bild: Jörg Büsche

Musik von Martin Weiss und Johannes Tress

Die Klezmer-Stücke, mit denen Martin Weiss (Klarinette) und Johannes Tress (Klavier) begeisterten, wirkten da wie ein Beweis in Noten. Sie brillierten am Vorabend des Geburtstags der Maueröffnung mit Musik, die vor Ausgelassenheit überschäumte, trotz auch melancholischer Anklänge – und trotz ihres Hintergrunds in der einst jederzeit von Progrom bedrohten ostjüdischen Schtetl-Landschaft.