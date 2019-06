Der Kirchenchor hat am Pfingstsonntag den Hochfest-Gottesdienst musikalisch begleitet. Von Kirchenmusiker Johannes Tress dirigiert, eröffneten sie mit einem überaus luftigen Kyrie eleison. Von Tress‘ mild tönendem Orgelspiel getragen, sang der Chor dieses Flehen um Erbarmen in sich steigernden Intervallen – gewissermaßen mit immer intensiver werdender Gnadengewissheit.

Und durch ihren musikalischen Auftakt nahmen die Sängerinnen und Sänger solche Heilsgewissheit quasi schon vorweg. Dies noch bevor der Kern des Pfingstfests durch die Predigt ausgeführt wurde. Denn Pfarrer Ulrich Hund sollte erst später erläutern, inwiefern das Pfingstfest die österlichen Geschehnisse rundet, inwieweit sein den Glauben verlebendiger Geist das mit der Auferstehung begonnene Heilswerk vollendet,

Dass Perser, Meder, Elamiter, Ägypter, Libyier und Juden mit einem Mal das Galliläisch der Jünger verstanden, als sprächen die in ihrer eigene Muttersprache: persisch, libysch, ägyptisch. Eben dieses Sprachenwunder stellt die Apostelgeschichte ins Zentrum des Pfingstags. Die flammenden Zungen über zu Häupten der Apostel sind dann nur sichtbares Zeichen für die Niederkunft des Geists.

Eines einigenden Geistes, so betonte Pfarrer Hund. Er leitete daraus den Auftrag der Kirche, ja für alle Christen ab, zuversichtlich und furchtlos auf andere zuzugehen. Sie nach ihren Nöten zu fragen – und in der richtigen, der zeitgemäßen und verständlichen Sprache anzusprechen.

Der Kirchenchor hat es da leicht. Er spricht durch die Musik. Die rührt von allein an. Bittet der Chor „Gib uns die Sprache Herr“, dann klingt das, als ob er sie schon habe. Singt er vom zu empfangenden Geist, dann tönt auch da an, dass der bereits ausgeschüttet ist. So erfüllt zeigen sich diese Strophen.

Eine ganze Messe war es nicht, mit der der Markdorfer Kirchenchor den Gottesdienst begleitet hat. Angereichert hat er ihn trotzdem – mit Musik, die der Feier eine zusätzliche, eine musikalische Dimension. Von Johannes Tress‘ fabelhaftem Orgel-Nachspiel nach dem Segen ganz zu schweigen.