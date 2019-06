Die 47. Auflage des beliebten Pfingstmusikfestes in Leimbach verspricht viele Partykracher und Blasmusik vom Feinsten sowie einige Neuerungen. Für den neuen Vorsitzenden des Musikverein Riedheim, Edwin Gehweiler, wird das viertägige Fest die Feuertaufe sein, die er zusammen mit seinem Team zu bewältigen hat.

Von Freitag, 7. bis Montag, 10. Juni erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Auf Abschiedstour befindet sich die Band „Herz-Ass“, die die Lederhosen- und Dirndl-Party beim Pfingstmusikfest legendär gemacht haben. Doch die Partyfans brauchen keine Angst haben, diese Veranstaltung werde es auch im nächsten Jahr wieder geben, verspricht der Vorsitzende. „Wir haben für die Lederhosen- und Dirndl- Party 2020 bereits die Band ‚Lausbuam‘ verpflichtet“, erklärt Edwin Gehweiler. Neu ist am Sonntag ab 17 Uhr das Zeltstationenkonzert, bei diesem wird die Blaskapelle „Zebrass“ aus Immenstaad nicht nur auf der Bühne, sondern immer wieder auch an verschiedenen Ständen (Weizenbar, Kuchenbar, Essenstände) im Zelt oder Mitten im Publikum musikalisch Vollgas geben.

Etwas Besonderes haben sich die Musikkameraden für den Feierabendhock, am Pfingstmontag ab 18 Uhr, ausgedacht. Dort wird der Musikverein Ahausen unter dem Motto „Wünschen – Helfen – Gewinnen“ ein Wunschkonzert geben. Bei diesem können die Besucher von Freitag bis zum Pfingstmontag Liederwünsche für je fünf Euro kaufen. Alle Wunschlisten nehmen an einer Verlosung teil, bei der der Musikverein Riedheim, neben vielen tollen Preisen, den Hauptpreis – einen Zeppelinrundflug – gestiftet. Der gesamte Erlös aus diesem Wunschkonzert geht an die Kindernachsorgeklinik Tannheim. Daher hoffen die Musikanten auf viele Wünsche und rege Teilnahme an der Verlosung, damit möglichst viel Geld für die kranken Kinder und deren Familien zusammenkommt.

Buntes Musikprogramm

Den Startschuss am Freitag, 7. Juni, geben die jungen Burschen der Blaskapelle „Holzless“ beim urigen und humorvollen Abendhock. Gemütlich wird am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert und der Bauernkapelle Mindersdorf in den Tag gestartet. Am Nachmittag ab 14 Uhr geht es mit der Musikkapelle Weinitzen mit Blasmusik zünftig weiter. Am Abend heißt es ab 20 Uhr Blümchenhemd, Schlaghosen und Plateauschuhe anziehen und ab auf die Schlagerparty mit der verrückten, unterhaltsamen und witzigen Bühnenshow der Schlagerband „Papi´s Pumpels“. Der Pfingstmontag steht dann wieder ganz im Zeichen der beliebten Blasmusik. Um 9 Uhr beginnt der Festgottesdienst im Zelt. Zum Frühschoppen ab 10.30 Uhr spielt der Gastgeber höchst persönlich auf. Fliegender Wechsel ist um 14.30 Uhr angesagt, dort wird der Musikverein Ittendorf für musikalische Unterhaltung sorgen. Ab 18 Uhr ist dann das Wunschkonzert mit dem Musikverein Ahausen.