Pfarrerin Kristina Wagner möchte gemeinsam mit elf Ehrenamtlichen die Segnungs- und Salbungsgottesdienste der Evangelischen Kirche in Markdorf wieder bekannter machen. Immerhin seit 30 Jahren werden diese in Markdorf schon praktiziert. "Es kommen neue Menschen in unsere Gemeinde und nehmen gar keine Kenntnis davon, dass wir Segnungs- und Salbungsgottesdienste anbieten", erklärt Kristina Wagner den Anlass für die Initiative. Aus diesem Grund findet am Freitag, 21. September, ab 18.30 Uhr ein dieses Thema betreffender Einführungsabend im Haus im Weinberg (Weinsteig 1, 88677 Markdorf) statt.

Anders als in der katholischen Kirche, ist das Segnen nicht nur dem Priester vorbehalten. "Wir begründen es mit der biblischen Tradition", sagt Wagner. So sei es beispielsweise üblich gewesen, dass Eltern ihre Kinder segnen. Dafür steht Kristina Wagner das Team der Ehrenamtlichen zur Seite, die allesamt entsprechend geschult sind. Männer wie Frauen, evangelisch wie katholisch. "Es sind ökumenische Segnungs- und Salbungsgottesdienste", unterstreicht die Pfarrerin.

Pfafferin Kristina Wagner (links) erfährt unter anderem Unterstützung durch Ursula Grimmel. | Bild: Heuser, Christoph

Eine der Ehrenamtlichen ist Ursula Grimmel, die aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommt. "Wem die Hand aufgelegt wird, der kann spüren, dass heilsame Kräfte fließen", sagt Grimmel. Die im Ruhestand befindliche Prädikantin, sprich Laienpredigern, beschreibt Segnung bildlich als eine Schale, die sich um den Gesegneten legt: "Man ist gedanklich völlig frei und spürt die Energie." Das Auftragen des Öls sei zudem eine wohltuende Behandlung.

Der Segnungs- und Salbungsgottesdienst findet in Markdorf zweimal jährlich statt. Am Palmsonntag und an Neujahr. Zudem einmal im Jahr im Frühjahr in Bermatingen-Ahausen.

