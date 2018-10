von Nicole Burkhart

Markdorf – Es riecht nach Lagerfeuer, Kuchen und Abenteuer. Gut versteckt hinter Maisfeldern findet sich das Herbstlager der Pfadfinder St. Nikolaus. Auf dem Naturcampingplatz von Wolfgang Zolg haben sie ihre Zelte aufgeschlagen. "Wir dachten, es muss ja nicht immer weit weg gehen, auch in der Nähe gibt es tolle Plätze in der Natur", erklärt Leiterin Veronika Boll. Und so zogen 16 Kinder und ihre sechs Leiter vollgepackt von Leimbach Richtung Möggenweiler. "Das ist zwar kein weiter Weg, die Kinder tragen aber alles im Rucksack mit, von Kleidung über Schlafsack bis Isomatte", meint Hannah Schlereth.

Zu Fuß und mit Gepäck zum Lagerplatz

Am Lagerfeuer kann man nicht nur Würstchen grillen: Die Bratäpfel kamen bei den jungen Pfadfindern super an. | Bild: Achim Brunner

Auf dem Platz angekommen, mussten alle beim Aufbau der Kothen und Jurte anpacken. Und dann konnten die Kinder loslegen: Platz erkunden, durchs Maisfeld stromern, spielen und natürlich am Lagerfeuer sitzen. "Das Feuer gehört einfach dazu und es ist toll, wenn man mithelfen darf", strahlt der elfjährige Noah. Lagerfeuer und Lagerbauten standen auch am nächsten Tag im Mittelpunkt. "Wir haben gemeinsam mit den Kindern Gemüseeintopf über dem Lagerfeuer gekocht und Brot selbst gebacken", erzählt Leiter Achim Brunner.

Pfadis treffen sich wöchentlich in zwei Gruppen

Die Kinder versuchen sich unterdessen im Jonglieren oder bewundern ihre selbst gebastelten Speere. "Mir gefällt es hier sehr gut und auch in der Gruppenstunde machen wir tolle Spiele", sagt der neunjährige Laurin. Die beiden Gruppen treffen sich einmal wöchentlich in den Räumen der Pfarrei St. Jodokus in Bergheim. Kira Pfenninger betreut die Wölflinge ab sieben Jahren und die Jungpfadfinder ab zehn, Jupfis genannt. Achim Brunner leitet die die Pfadis und Rover, die älteren Pfadfinder. In den Gruppenstunden wird gespielt, gekocht, gebastelt, gewerkelt.

Sechsmal im Jahr gemeinsame Aktionen

Welcher selbst gebastelte Speer fliegt wohl am weitesten? | Bild: Achim Brunner

"Wir Leiter machen eine Jahresplanung für sechs Aktionen, die wir alle gemeinsam durchführen", erklärt Veronika Boll. So gehören neben dem Herbstlager auch ein Winterlager auf dem Höchsten, Weihnachten am Feuer, ein Nachtgeländespiel und eine Sommeraktion dazu. "Es tut gut, mal weg von Handy, Fernseher und Computer zu sein", findet die elfjährige Leni. "Ich finde es einfach toll, dass wir immer so viel in der Natur sind", ergänzt die 13-jährige Alina.

Zwei Mädchen legen Versprechen ab

Für ihre neunjährige Schwester und deren Freundin steht am Abend noch etwas Besonderes bevor: das Versprechen. "Mit dem Versprechen werden Franka und Lara in den Stamm aufgenommen und bekommen erst dort ihr Halstuch. Es ist schon sehr feierlich und etwas Besonderes für alle", freut sich Veronika Boll.

Noch hält sich die Aufregung der beiden Mädchen in Grenzen. Doch auch für Leiterin Kira Pfenninger ist es das erste Mal: "Ich bin Quereinsteigerin. Veronika hat mich während eines Praktikums in der Schule angesprochen, dann habe ich mir mal die Leiterrunde und Gruppenstunde angeschaut. Es gefällt mir sehr gut und ist eine gute Abwechslung zum Lehramtsstudium." Und nun darf sie das erste Mal ihren Grüpplingen das Versprechen abnehmen. Es geht dabei nicht um das für Pfadfinder klassische "Jeden Tag eine gute Tat", sondern um ein längeres Vorhaben, das die Kinder angehen möchten: beispielsweise umweltbewusster zu leben oder mehr Geduld zu haben oder Dinge nicht immer aufzuschieben.

Geländespiel und Lagerabzeichen für die Kluft

Dominik, Emma und Roxy bauen ihren eigenen Speer. | Bild: Achim Brunner

Doch bevor es so weit ist, muss das Abendessen vorbereitet und müssen die Zelte mit einer weiteren Schicht Decken ausgelegt werden. "Ein bisschen kalt war es schon, aber ich habe einfach mit meinen Freundinnen gekuschelt", lacht die zehnjährige Nele. "Zum Abschluss gibt es dann noch ein Geländespiel und wir kreieren gemeinsam mit den Kids ein Lagerabzeichen für die Kluft", ergänzt Veronika Boll. Der elfjährige Noah fasst es zusammen: "Wir sind einfach eine tolle Gemeinschaft!"

Leiter gesucht Wer Interesse hat, bei den Pfadfindern aktiv zu werden, kann sich an das Pfarrbüro Markdorf unter Telefon 0 75 44/9 51 80 oder E-Mail pfarramt.markdorf@se-markdorf.de wenden. Der Stamm sucht dringend Leiter ab 18 Jahren, die Lust haben, sich in den wöchentlichen Gruppenstunden zu engagieren.

