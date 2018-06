von Jan Manuel Heß und Helmar Grupp

Markdorf – Ist es ein Rausschmiss oder eine einvernehmliche Trennung? Diese Frage scheint von den Betroffenen unterschiedlich beurteilt zu werden. Seit Dienstag, 19 Uhr, ist Gerhard Thiel nicht mehr Dirigent des Musikvereins Ittendorf. Dies teilte Thiel in einem Schreiben an den SÜDKURIER mit.

Schwere Vorwürfe

Als Grund sei ihm gegenüber angegeben worden, er habe nicht ausreichend die Kameradschaft gepflegt. Ein für den vergangenen Freitag angesetztes Gespräch mit ihm, dem Vorstand und Musikern konnte aus zeitlichen Gründen nicht stattfinden und sollte an diesem Freitag nachgeholt werden. Doch zwischenzeitlich habe laut Thiel am Montag eine Besprechung von Vorstand und Musikern ohne ihn stattgefunden, in der mit 25 von 29 Stimmen für die Trennung votiert wurde. "Es gab dann noch ein weiteres Gespräch am Dienstagabend, das gerade mal fünf Minuten gedauert hat und ich war meinen Job als Dirigent los", sagt Thiel gegenüber dem SÜDKURIER. Der Dirigent erhebt schwere Vorwürfe: "Es hatte davor keiner das Gespräch mit mir gesucht oder angedeutet, dass es im Verein mit mir Probleme gibt." Auch habe man ihm keine Gelegenheit gegeben, sich zu äußern oder auf Kritik zu antworten.

Wie es zu diesen Differenzen kam, könne er nur vermuten. "Im letzten Jahr, in der Vorbereitungsphase zu unserem Jahreskonzert, hatte ich einmal geäußert, dass bei einem Amateurorchester bei einem Konzert immer ein Restrisiko bleibe." Diese Aussage hätten manche Mitglieder ihm bis heute übel genommen. Doch für ihn machte die Kapelle gute Fortschritte: "Ich für meine Person kann sagen, dass insbesondere unser letztes Jahreskonzert ein ganz besonderes war. Ich habe mich absolut sicher gefühlt in meiner Tätigkeit als Dirigent, ich war vorbereitet."

Kritik übt Thiel hingegen an der Probendisziplin der Ittendorfer Musiker. "So fordere ich beispielsweise, dass jeder sich vorher bei mir entschuldigt, wenn er oder sie nicht in die Probe kommen kann. Viele machen das, einige permanent nicht." Auch mangelnde Pünktlichkeit sei ein Problem, denn die Proben könnten wegen Nachzüglern "nie pünktlich" beginnen. Als Dirigent habe er immer das Ziel, besser zu werden und die Musiker besser zu machen.

Vorstand will sich noch nicht äußern

Auf Anfrage des SÜDKURIER wollte Markus Steiner vom Vorstandstrio des Musikvereins am Mittwoch noch keine öffentliche Stellungnahme abgegeben. Er ließ aber anklingen, dass man im Verein das Zustandekommen und die Art der Trennung offenbar anders sieht als der Dirigent. Er oder der Vorstand würden sich gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich zur Sache äußern, sagte Steiner. Steiner, Manuela Zurell und Andreas Reck bilden seit März die neue, gleichberechtigte Führungsspitze des Musikvereins. Zuvor war Anja Hille für zwei Jahre Vorsitzende gewesen. Thiel war seit April 2017 Dirigent in Ittendorf. In der Hauptversammlung im März hatte er noch gesagt, er sei offen für Anregungen und konstruktive Kritik und hoffe auf eine lange und gute Zusammenarbeit mit Musikern und Verein.

Die Personen Gerhard Thiel war seit rund einem Jahr Dirigent des Musikverein Ittendorf. Nach eigenen Angaben ist er auch Klarinettist im Stadtorchester Ravensburg. Die Vereinsspitze bildet seit März dieses Jahres ein gleichberechtigtes Trio: Markus Steiner, Manuela Zurell und Andreas Reck. Das Trio löste die vorherige Vorsitzende Anja Hille ab. Steiner wollte am Mittwoch noch keine Stellungnahme abgegeben.

