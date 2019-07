von Andreas Lang

„Wir haben heute eine Sitzung, die in dieser Art nur alle fünf Jahre einmal stattfindet.“ Der scheidende Ortsvorsteher Hubert Roth fand die passenden Worte für die konstituierende Ortschaftratssitzung. Bei dieser wurden langjährige Mitglieder verabschiedet und vier neue Ortschaftsräte für ihre fünfjährige Amtszeit verpflichtet.

Armin Arnegger (links) wurde von Bürgermeister Georg Riedmann mit einer Ehrung des Gemeindetages ausgezeichnet. | Bild: Lang, Andreas

Zuvor bedankte sich Ortsvorsteher bei seinen Mitstreitern für die langjährige und intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der sich der Stadtteil Riedheim für deren Einwohner positiv entwickelt habe. Bürgermeister Georg Riedmann bedankte sich ebenfalls bei den Ortschaftsräten: „Sie haben intensive fünf Jahre hinter sich und haben in dieser Zeit eine große Bürde und viel Verantwortung übernommen.“

Aus dem Nichts se plötzlich der Antrag für die Abschaffung der unechten Teilortswahl auf dem Tisch gelandet. „Es war wichtig und richtig, dass wir dies damals nicht zugelassen haben“, erklärte der Bürgermeister. Diese Ablehnung sei auch eine Wertschätzung für die herausragende Arbeit der Ortschaftsräte gewesen.

Arnegger scheidet aus Gremium aus

Als Einziger wurde an diesem Tag Armin Arnegger offiziell aus dem Ortschaftsrat verabschiedet, da er bei der offiziellen Verabschiedung der Gemeinde- und Ortschaftsräte am heutigen Mittwoch in der Stadthalle terminlich anderweitig verpflichtet ist. Arnegger hatte sich bei den Wahlen nicht wieder aufstellen lassen, er begründete dies mit seinem Engagement und Verpflichtungen in anderen Verbänden. „Sie waren in ihrer Amtszeit immer sehr besonnen und haben Rückgrat bei heiklen Situationen bewiesen“, dankte Riedmann. Für seine zehnjährige Amtszeit erhielt Arnegger durch Bürgermeister Riedmann eine Ehrenstehle sowie eine Ehrennadel vom Gemeindetag Baden-Württemberg überreicht. „Sie sind noch in einem Alter, in dem es jederzeit möglich ist, sich zu einem späteren Zeitpunkt eine Wiederwahl zum Ortschaftsrat aufstellen zu lassen“, gab Riedmann dem scheidenden Ortschaftsrat Arnegger noch mit auf dem Weg.

Riedmann fordert Verständnis ein

Bevor es zum Ämterwechsel kam, bezog Bürgermeister Riedmann noch Stellung zu den kritischen Tönen einiger Anwohner, die bei der vorausgegangener Ortschaftsratsitzung negativ über das Pfingstmusikfest geäußert hatten. Er könne durchaus nachvollziehen, dass es für die Anwohner in dieser Zeit zu beträchtlichen Belastungen gekommen sei. Es müssen auch Regeln und Zeiten eingehalten werden, aber beides werde vom veranstaltenden Verein auch so umgesetzt. Er appellierte an die Anwohner, Verständnis für diese Tradition zu zeigen. „Solche Veranstaltung sind ein Lebenszeichen für eine Gemeinschaft und solche Gemeinschaften machen ein Dorf- und Stadtleben aus, da dies die Menschen verbindet“, machte Riedmann deutlich.

Nach 21 Minuten war die Sitzung des alten Ortschaftsrats beendet, dann nahm der neue seine Arbeit mit der Verpflichtung der neuen Ortschaftsräte und der Wahl des neuen Ortsvorstehers auf. Die Ortschaftsräte folgten dem Vorschlag von Diana Bartosz, den bisherigen stellvertretenden Ortsvorsteher Bernd Brielmayer zum Ortsvorsteher zu wählen. Und zwar einstimmig. Markus Heimgartner schlug Diana Bartosz als stellvertretende Ortvorsteherin vor. Auch sie wurde einstimmig von den Ortschaftsräten gewählt.