Welch ein Weckruf! Mit Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ schloss Christian Ringendahl am Sonntagabend sein Orgelkonzert in der St.-Nikolaus-Kirche ab. Adventlich sollte es sein, so hieß es auf dem Programmblatt. Adventlich war es. Dafür standen die ausgewählten Stücke, mit denen der frühere Kirchenmusiker von Markdorf einen Bogen schlug.

Bogen vom 16. bis ins 20. Jahrhundert

Dieser reichte vom 16. bis ins 20. Jahrhundert und fügte vertraut Eingängiges mit ungewohnt Überraschendem zusammen. Christian Ringendahl stellte gegenüber und gab so dem Publikum die Gelegenheit zum Vergleich.

Vergleich zwischen Bach und Reger

Zum Beispiel Johann Sebastian Bach und Max Reger. Der eine komponierte sein „Wachet auf“ ganz in barockem Stile. Da schwillt Klang, da glänzt, da strahlt es zu froher Heiterkeit. Die Orgel sieht sich als Instrument, als Organ, das die organische Geschlossenheit der Schöpfung verkündet. Nicht, dass hier die dunklen Töne fehlten. Doch sie binden sich mit ein in das gut gerundete Gesamt.

Wie anders tönt dagegen das Reger‚sche „Wachet auf“. Hier fehlt die unbekümmerte Innigkeit. Hier spielt die Orgel gewissermaßen hanganwärts, anringend gegen die Dissonanz gleich jenseits des schmalen Grats. Das tut sie jedoch in erstaunlicher Ruhe, ja Gemessenheit. Hier wird erduldet, wo bei Bach noch Freude und Hoffnung war.

Programmauswahl zeigt Vielfalt der Göckel-Orgel

Wie vielfältig die Markdorfer Göckel-Orgel ist, das spiegelte nicht nur Ringendahls souveränes Spiel wider, sondern auch seine Programmauswahl. Näselnde Frühzeit begegnete quasi symphonischem Vollklang. Letzterer freilich keimte selten auf in diesem Konzert. Es war eines der dezenteren Töne, es überwog eine gewisse Andächtigkeit, kein jubelnder Überschwang. Es war ein Konzert im Advent, das den „Heiden Heiland“ Bachs ankündigte, ihn alle tonalen Klüfte und Schlüfte schließen ließ.

„Macht hoch die Tür“ in drei Varianten

Ein Konzert, in dem das „Macht hoch die Tür“ in gleich dreierlei Varianten zu hören war: seidig weich, dann üppig und sogar quasi fernöstlich, neu, verfremdet. Während der vom Organisten gut eingesetzten langen Pausen bekam das Publikum hinreichend Gelegenheit, dem Gehörten nachzuspüren. Einen tiefen Nachhall nahm es schließlich mit nach Hause.