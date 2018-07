Markdorf vor 3 Stunden

Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz bietet Klezmer-Musik für die Kleinen

Viele Schüler sind am Dienstagnachmittag zur Veranstaltung von Musikschule und Stadtkapelle auf den Marktplatz in Markdorf gekommen und haben sich an frech-fröhlichen Rhythmen der jüdischen Volksmusik erfreut.