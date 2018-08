Markdorf – Luftig sollten sie sein, von eher leichter Beschaffenheit. Das Schwere, Feste würde in die völlig falsche Richtung führen. Sie gehören in die Rinderbrühe – oder aber in die Hühnersuppe. Jene Grießnockerln, die die Bayern so gern essen. Solange es nicht übertrieben wird mit dieser schmackhaft-deftigen Suppeneinlage.

Ob’s im Wirtshaus nebenan auch Grießnockerln gegeben hat – wenigstens als Vorspeise? Wer das wissen wollte, hätte vor seinem Freiluft-Kino-Besuch auf die Speisekarte gucken müssen. Aber die meisten Besucher waren damit beschäftigt, sich einen Sitzplatz zu suchen. Einen geeigneten Stuhl, von dem aus man die auf dem Innenhof zwischen Wirtshaus, Biergarten und der als Theaterstadel bekannten Scheune aufgebaute Leinwand gut sehen kann. Keine ganz leichte Aufgabe, da auf vielen Plätzen schon Pullover lagen. Eher dünne übrigens. Das verhieß große Zuversicht.

Vor dem Film ein Getränk im Biergarten

Denn wenn sich die Wolkenmassen überm Horizont näher türmten und wenn sich statt fedriger Zirrus-Schleier graue Regenwolken am Himmel zeigten, lägen hier entschieden dickere Jacken als Platzhalter jener Gäste, die sich gleich die „Grießnockerl-Affäre“ anschauen werden, den ersten Film der Open-Air-Kino-Wochen vor der Kleinkunstbühne am Gehrenberg. Zuvor aber genießen die Besucher noch die Aussicht auf den Bodensee, sofern sie noch einen Platz gefunden haben im vollen Biergarten nebenan.

Ein tolles Ambiente, findet Rebecca Schimpf (links). Ihre Freundin Isabella Gribl unterstreicht, wieviel Charme die Mischung aus Urigkeit, modernen Elementen und den Lenk-Skulpturen im Innenhof des Theaterstadels hat. Die beiden Markdorferinnen schätzen, dass hier keine Mainstream-Filme gezeigt werden. | Bild: Jörg Büsche

Es beginnt mit einer Amoklage. Keine Angst: nicht wirklich, zumal der Sprengstoffwestenträger von einem Polizeibeamten dargestellt wird. Dies geschieht im Zuge einer von der Dienststelle angesetzten Übung, bei der es mit eben dieser kollegialen Derb-Deftigkeit zugeht, wie sie die einschlägigen Kriminalfilme vermitteln. Man frotzelt, man pflaumt und raunzt sich an, man verteilt oder fängt den einen und anderen Stüber.

Schauspieler waren teils schon als Kabarettisten im Theaterstadel

Doch ist das alles erst die Vorschau für „Sauerkraut-Koma“, einem weiteren Film von Ed Herzog, der weitgehend mit denselben Schauspielern besetzt ist wie die soeben auf der Freilicht-Leinwand beginnende „Grießnockerl-Affäre“, der aber erst im September anläuft – das dann drinnen im Theaterstadel. Hier haben auch schon etliche der im „Sauerkraut-Koma“ und der „Grießnockerl-Affäre" mitwirkenden Schauspieler auf der Bühne gestanden, gewissermaßen mit ihrem zweiten Standbein, dem des Kabarettisten: so zum Beispiel Eisi Gulp oder Sigi Zimmerschied.

Viele Besucher kennen Kino-Aktion und Kabarett-Stadel

Er sei schon öfter da gewesen, erklärt Alfred Wolsfeld (links) aus Überlingen. Ihm gefalle die Atmosphäre. Einen Stuhl mit Seeblick habe er im Biergarten nicht mehr erwischt, aber er freue sich auf den Film. Rudi Scharpf lobt die Auswahl: überwiegend Heiteres, aber auch Werke, die gesellschaftliche Probleme ansprechen. Beide fragen sich, was Markdorf ohne den Theaterstadel machen würde? | Bild: Jörg Büsche

Für viele Besucher des Open-Air-Kino-Abends am Gehrenberg in Markdorf ist’s vielleicht deshalb eine Einheit – von Film- und Kabarett-Programm. Die Besucherin, die weder ihren Namen in der Zeitung, noch dort ihr Bild sehen möchte, nennt es „eine immer sehr gelungene Programmmischung“, bevor sie von der „wunderbaren Atmosphäre hier oben“ schwärmt. Beides, Programm wie Atmosphäre, seien denn auch die Gründe, weshalb sie regelmäßig vorbeischaut: im Kino, gleich ob drinnen oder draußen, und auch im Kabarett-Stadel selbst.

Aber noch ein Wort zum Film, der an diesem ersten Abend gezeigt wurde: So luftig fluffig, wie es sich für rechte Grießnockerln gehören würde, fängt der nicht an. Zu Beginn ist er eher auf Tristesse gestimmt. Was sich aber ganz schnell gibt, sodass ein rechter Sommerstreifen draus wird. Gut gewürzt mit zünftig menschelndem Miteinander, mit zum Teil sehr derber Komik, mit überraschenden Pointen und viel Lokalkolorit aus dem bayerischen Hinterland.

Kino ist unsere große Leidenschaft, erklären Christa und Hans Peter Lütjens. Die beiden kommen aus Hamburg und machen Urlaub am Bodensee. Der nämlich sei ihre zweite große Leidenschaft. Im Theaterstadel sowie in dessen sommerlichen Freiluft-Kino waren sie schön öfter. "Wir lieben das Panorama hier oben." Und beide schwärmen vom Kinoprogramm. | Bild: Jörg Büsche

All das kommt überaus gut an – beim herzlich amüsierten Publikum im Innenhof, aber auch beim Reporter, der sich fest vorgenommen hat, demnächst ein Rezept mit Grießnockerln auszuprobieren, die im Film übrigens nur Beilage waren.

Open-Air-Kino Die weiteren Filme: 2. August: Wohne lieber ungewöhnlich 3. und 4. August: Voll verschleiert 5. und 6. August: Flitzer 7. und 8. August: Die Sch'tis in Paris 9. und 10. August: Der wunderbare Garten der Bella Brown 11. und 12. August: Aus dem Nichts 13. und 14. August: Das Leuchten der Erinnerung 15. und 16. August: Three Billboards Outside Ebbing 17. und 18. August: Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt. Filmbeginn jeweils um 21.15 Uhr, Einlass um 20 Uhr; der Eintritt kostet 6 Euro. Informationen im Internet:

http://www.gehrenberg.de

