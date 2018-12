von Stefanie Nosswitz

Die Single „Je ne parle pas français“ aus ihrem aktuellen Album „Que Walou“ wurde zum Nummer 1-Hit, die dazugehörige Release-Tour war innerhalb kurzer Zeit restlos ausverkauft. Nach ihrer ausgedehnten "Que Walou"-Tour erwarten Namika im Sommer 2019 die Festivalbühnen der Republik – und der Marktplatz in Markdorf.

Geboren und aufgewachsen in Frankfurt, war Hip-Hop für Namika von Anfang an die wesentliche musikalische Inspirationsquelle. Als sie ungefähr neun war, begann sie zu rappen: „Das war eher spielerisch. Mein Cousin und ich waren gleich alt und verbrachten viel Zeit bei unseren Großeltern. Dort haben wir abwechselnd gebeatboxt und gerappt.“

Viele Jahre später kann Namika rappen wie der Teufel und kennt alle Codes, bedient aber nur bedingt die in Deutschland üblichen Hip-Hop-Klischees von Straße und Milieu, von denen sich der interessantere Teil der amerikanischen Konkurrenz längst emanzipiert hat, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Auf ihrem 2015 erschienenen Debüt „Nador" deutete die Musikerin ihr enormes Talent dann erstmals auf breiter Ebene an. Die erste Single „Lieblingsmensch“ stand wochenlang an der Spitze der Charts, das Album wurde mit Gold ausgezeichnet. Namikas neues Album „Que Walou“ ist nun die logische Fortsetzung von „Nador“ und zugleich dessen konsequente Weiterentwicklung. Namika ist durch die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre künstlerisch gereift. „Que Walou“ ist eine Redenwendung aus Zentralmarokko und bedeutet „wie nichts“ oder „für nichts“. Genau so klingt das Album nun auch: Leicht, bouncy, scheinbar mühelos.

Die Single-Auskopplung „Je ne parle pas français“ wurde passend dazu zum Sommer-Hit 2018. Nach zwei "Que Walou"-Touren im Herbst 2018 und im Frühjahr 2019 geht es für Namika im Sommer 2019 auf Festival Tour.

Karten gibt es ab Donnerstag für 39,50 Euro in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen. Laut Veranstalter Jens Neumann wird in Kürze auch ein Festival-Ticket angeboten, das für alle vier Abende gilt. Am Freitag, 5. Juli spielt Howard Carpendale, am Samstag, 6. Juli stehen Seven und Flo Mega auf der Bühne. Status Quo bildet am Sonntag, 7. Juli, den krönenden Abschluss des Markdorf Open-Air-Festival 2019.