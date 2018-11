von Andreas Lang

Die neunte Auflage der Rocknacht wird immer mehr zu einer Erfolgsgeschichte. Die ersten drei Jahre hatte die Fußballabteilung des SC Markdorf kräftig zu kämpfen, damit ihre Veranstaltung am Rande es Jahrmarktes tatsächlich auch zum Erfolg wurde. "Das Durchhalten hat sich gelohnt", freut sich Organisator Berti Müller, der damals mit Markus Kieferle die Idee hatte, solch ein Konzert mit seinen Fußballern auf die Beine zu stellen.

70 SCM-Mitglieder unterstützen

Heute sind in der Organisations-Gruppe neben Berti Müller noch Markus Karg, Markus Holzschuh und Volkan Kirsan vertreten, die von rund 70 Mitgliedern der Fußball-Abteilung unterstützt werden. Damit das Fest reibungslos gestemmt werden kann, wird in zwei Schichten gearbeitet.

Die Partygäste hatten bei der Rocknacht in der Stadthalle ihren Spaß und feierten auf der Tanzfläche kräftig ab. Die Organisatoren vom SC Markdorf freuten sich über eine bestens gefüllte Stadthalle. | Bild: Andreas Lang

Bunt gemischtes Publikum

Gegenüber den Anfangsjahren erfreut sich die Rochnacht zwischenzeitlich großer Beliebtheit und zieht ein bunt gemischtes Publikum im Alter zwischen 20 und 70 Jahre an. Die Besucherzahlen steigen von Jahr zu Jahr und lassen hoffen, dass die Veranstaltung auch in Zukunft einen festen Bestandteil im Markdorfer Terminkalender hat. "Die Band und die Leute, die hier herkommen sind einfach alle Hammer, hier will jeder nur Spaß haben", freut sich Besucherin Angela Jüngel aus Markdorf.

Erlös geht auch an die eigene Jugend

Berti Müller ist der gleichen Meinung. "Das Konzept Oldies und Rockmusik zu spielen, zieht ein tolles Publikum an, das nicht auf Stress und Ärger, sondern auf eine friedvolle Partystimmung aus ist", freut sich der Organisator. Der Erlös aus der Rocknacht kommt der SCM-Fußball-Abteilung zugute und wird für den Spielbetrieb und in die Jugendarbeit investiert.

