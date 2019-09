Leimbach liegt im Badner Land. Ganz Leimbach? Nein für einen Tag wird die Leimbacher Mehrzweckhalle in eine bayrische Partymeile verwandelt. Der Grund ist das beliebte Oktoberfest der Leimbacher Narrenzunft Hugeloh, das am Samstag, 21. September, ab 20 Uhr startet. Mit dem Fassanstich eröffnet Bernd Brielmayer, als frischgebackner Ortsvorsteher, das Fest und die Gäste dürfen sich jeweils auf eine Maß Freibier freuen, natürlich nur solange der Vorrat reicht.

Party zum abfeiern

Im Anschluss heißt es „Vollgas-Partystimmung“, dann wird in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle die Band „Just 4 Fun“ kräftig aufdrehen. Das Repertoire der Band reicht von Rock- und Pop-Musik bis hin zu Party- und Stimmungslieder, die Kurzweil und jede Menge Spaß versprechen.

Fotobox bringt Laune

Da die Foto-Box im vorausgegangenem Jahr so gut von den Besuchern angenommen wurde, wird diese auch im diesem Jahr wieder aufgestellt. „Ich bin gespannt, was sich die Besucher dieses Jahr alles einfallen lassen, im letzten Jahr hatten die Gäste wahnsinnig viel lustige Ideen, wie sie sich vor der Foto-Box haben fotografieren lassen“, ist Hugeloh-Zunftmeister Thomas Braun voller Vorfreude.

Zu den lustigen Posen, gibt es gibt es noch etliche witzige Accessoires, die für die Fotomodelle ausgelegt werden. Hierbei ist es egal ob man als Single, als Duett oder als große Gruppe vor die Kamera tritt.

Als Neuheit präsentiert Wagner den neuen Hugeloh-Oktoberfest-Leberkäswecken, der „kulinarische Geschichte“ beim Fest der Narren schreiben soll. Nun hofft Zunftmeister Thomas Wagner, dass die Besucher standesgemäß mit feschen Dirndeln und fetzigen Lederhosen erscheinen.

„Ich finde, dass macht so eine Wiesenstimmung erst so richtig aus, Trachten und eine bayrisch geschmückte Festhalle, da geht bei mir das Herz auf“, so Wagner. Zudem verspricht der Narrenchef, dass das original Paulaner Oktoberfest-Bier viel günstiger ist, als das auf dem originalen Oktoberfest in München.

Der Eintritt beträgt 5 Euro und das Jugendschutzgesetz werde streng eingehalten und auch kontrolliert, verspricht Wagner.

Erleichtert zeigt sich der Zunftmeister, dass die Nachbarschaft für das Fest verständnis zeigt. „Wir sind darauf bedacht, den Lärmpegel des Festes so gering als möglich zu halten“, versichert der Zunftmeister und hofft wie in den vergangenen Jahren auf ein friedvolles Fest.