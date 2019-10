Wer denkt, bei Birnen gäbe es nur zwei Sorten, Leuchtmittel und Früchte, den belehrt Pia Brugger eines Besseren. Sofern die Landwirtin aus Hepbach dazu Gelegenheit findet an ihrem Marktstand beim Eingang zum Innenhof des Markdorfer Bischofsschlosses. In die Details der Birnen- beziehungsweise Obstbaukunde muss freilich niemand einsteigen. Auch fallen – anders als Äpfel und Birnen vom Baum – Pomologen, Obstbaukundler nicht vom Himmel. Doch soviel will gewusst sein: Es gibt die Tafelbirnen. Sie eignen sich, um sie roh zu essen. Meist schmecken sie süß, manchmal auch sauer, das indes eher selten. Und dann gibt es noch die Kochbirnen. Sie roh zu genießen, bereitet wenig Genuss. Weich werden sie erst durchs Erhitzen. Doch taugen sie besonders gut zum Einmachen.

Nicht so süß, dafür mit mehr Aroma

Nun aber zu Pia Bruggers Marktstand, an dem – neben vielem anderen, neben einer großen Auswahl an Obst und Gemüse – auch Kisten mit Birnen stehen: „Das sind unsere Herbstbirnen“, erläutert die Obstbäuerin. Die seien nicht so süß wie die einige Wochen früher geernteten Sommerbirnen. Aber sie entfalten in der Regel mehr Aroma. Eine Regel, die auf Pia Buggers Herbstbirnen natürlich zutrifft. Apropos „natürlich“. „Sie sind bei uns ungespritzt“, versichert die Obst- und Gemüseverkäuferin aus Hepbach. Und sie schmecken auch roh.

Um den Abstecher in die Birnenkunde noch vollständig zu machen: Es gibt sogar Winterbirnen. Erst in den Dezemberwochen erntereif, sind sie ständig in Gefahr, noch am Baum zu erfrieren – dies jedoch vor allem in ungünstigen Lagen.