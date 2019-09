von Helmar Grupp

Diese Ergebnisse sind auch für unsere Redaktion teils überraschend: 457 Leser unserer Ausgabe Markdorf, darunter auch viele Bürger aus Bermatingen und Deggenhausertal und davon etwas mehr als die Hälfte Abonnenten, etwas weniger als die Hälfte Nicht-Abonnenten, haben an unserer großen Umfrage teilgenommen und ihre Wünsche an die Berichterstattung ihrer Lokalausgabe über das Geschehen rund um den Gehrenberg geäußert.

Öffentlicher Nahverkehr ganz oben auf der Liste

Frappierend: Sowohl die Abonnenten als auch die Nicht-Abonnenten setzten das Thema ÖPNV auf Platz eins ihrer Wunschliste. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Themen Bürgerbeteiligung und Naturschutz. Knapp dahinter, auf Rang vier, ordnet sich unsere Berichterstattung über den Ausbau der B 31 zwischen Meersburg und Immenstaad ein. Noch wichtiger als das Thema Straßenbau ist für unsere Leser also der dringend nötige Ausbau des ÖPNV im Hinterland des Bodenseekreises.

Noch setzt die Politik vor Ort auf Straßenbau und den Individualverkehr, der angedachte Ausbau des Busverkehrs zwischen Markdorf und Friedrichshafen oder eine durchgehend zweispurige Bodenseegürtelbahn hingegen sind entweder gescheitert oder noch ferne Zukunftsmusik. Auf der Habenseite als Erfolg verbuchen lässt sich einzig die Aufwertung der Buslinie Ravensburg – Markdorf – Konstanz, so sie denn auch in den Nachbarstädten noch auf den Weg gebracht wird. Ihre Anregungen wollen wir nun aufnehmen und den ÖPNV zum Thema einer redaktionellen Serie machen, unter dem Leitmotiv „Wege aus der Verkehrsfalle“ – und so Taktgeber für die Politik wie auch Mittler zwischen Bürgern und Politik sein.

Klimaschutz im Lokalen

Ihnen ist der Naturschutz wichtig? Uns auch! In unserer Ausgabe nehmen Naturschutz-Themen und -Initiativen bedeutenden Raum ein. Ihr Votum ist Bestätigung für uns, diesen Weg entschlossen weiterzugehen und uns künftig auch stärker noch dem Themenkomplex Klimaschutz im Lokalen zu widmen. Auch dort wollen wir als Sachwalter Ihrer Interessen der Politik auf die Finger schauen und – gerne mit Ihrer Mithilfe! – wertvolle Anliegen öffentlich machen. Der Fortgang bei Rathaus und Bischofsschloss, konkret: Die künftige Innenstadt-Entwicklung wird auch weiterhin eines unserer Kernthemen bleiben, ebenso wie die Bürgerbeteiligung! Wir bleiben dran, werden nachhaken und Sie informieren.

Auch die Wirtschaft vor Ort interessiert

Mehr als 80 Prozent von Ihnen wünschen sich auch Infos über das lokale Wirtschaftsleben. Ihr Informationsbedarf über Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen rangiert erst danach. Auch dies ist für uns ein interessantes Ergebnis.

Viele weitere Anregungen für die Redaktion

Aufschlussreich fiel für uns auch der Blick auf die Antworten auf die offene letzte Frage aus: Welche Themen sind Ihnen abseits der von uns genannten wichtig? Deutlich mehr als 200 teils ausführliche Anregungen haben wir erhalten. Häufig gewünscht: Mehr Bürgerbeteiligung der Stadt, kritischere Berichte aus dem Gemeinderat, aber auch mehr positive Nachrichten in der Zeitung. „Man könnte auch eine Seite nur mit positiven Berichten bringen“, heißt es einmal. Die Stadt „veralte“ und es gebe zu wenige „innovative Freizeitangebote“, heißt es andernorts. Die Stadt müsse mehr für die Jugend tun, die Zeitung noch stärker übers Ehrenamt berichten, wird ebenso mehrfach genannt.

Zuletzt möchte ich mich für unsere Redaktion bei Ihnen bedanken, dass Sie mitgemacht haben. Ihre Anregungen wollen wir gerne als Auftrag für unsere Arbeit nehmen! Schauen Sie sich die Auswertung auf der Doppelseite an, viel Spaß beim Studieren der Zahlen.

Weitere Ergebnisse der Umfrage

Die Aktion „Jetzt mitreden“