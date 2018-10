Eine Schere ist keineswegs eine Schere. Scheren sind überdies schnell und gründlich ruiniert. Zum Beispiel wenn jemand mit dem Hammer auf jene Schraube schlägt, die beiden Scherenklingen zusammenhält. Gebrauchen kann man sie danach zwar trotzdem noch – leidlich. Aber für den Scherenschleifer wird das Reinigen und Schärfen dann zu einem überaus mühseligen Geschäft. Einem Geschäft übrigens, bei dem Aufwand und Ertrag in krassem Missverhältnis stehen, wie Peter Mohr beklagt.

Peter Mohr pocht auf Qualität

Er schleift Scheren und Messer. Mit seinem Wagen ist der Friedrichshafener regelmäßig auf den Wochenmärkten von Markdorf, Salem, Meckenbeuren, Tettnang, Aulendorf, Bad Waldsee, Wangen und auch Lindau. Peter Mohr verkauft auch Messer und Scheren. Wobei es bei ihm nur Hochwertiges zu erstehen gibt. Denn Mohr pocht auf Qualität. Unbedingt rät er zum Kauf von Markenscheren. Nur die lassen sich gut reinigen. Eben an jener Gangstelle, wo sich die beiden Messer kreuzen.

Friseure und Schneider kennen sich aus

Wo sich auch der Schmutz festsetzt – Fusel, Haare, Stoffpartikel – je nach Art der Schere und Verwendungszweck. Allein wenn sich die beiden "Daumenaugen" leicht aufeinander zu bewegen und voneinander fortbewegen lassen, lasse sich auch gut mit einer Schere arbeiten. "Friseure und Schneider wissen das", erklärt Peter Mohr. Für die sei das Ölen auch selbstverständlich – ebenso wie das gelegentliche Schärfen. Das dann – bei einer nicht ruinierten Schere, einem Marken-Messer – dem Scherenschleifer auch "richtig Freude bereitet bei der Arbeit.

Viele Stammkunden fragen nach

Damit sei er das ganze Jahr über beschäftigt. In diesen Wochen, da kommen die Leute zusätzlich mit ihren Hecken-, Baum-, und Astscheren. Wie sie es denn auch im Frühjahr halten. So steht der Scherenschleifer aus Friedrichshafen Berg beinah die ganze Zeit an seinen laut rotierenden Maschinen – und hat kaum Gelegenheit aus dem Wagen herauszuschauen. Wer ihn sprechen will, der muss ans verschlossene Fenster klopfen. Aber das wissen seine Stammkunden.

Die Serie Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein