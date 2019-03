von Von Toni Ganter

Dass die Freiwillige Feuerwehr Markdorf ausrücken muss, weil ein Brandmelder Alarm auslöst, was sich dann als Fehlalarm herausstellt, kommt immer wieder vor. Beispielsweise handelt es sich dann um angebranntes Essen, das Qualmwolken verursacht hat, auf die der Brandmelder reagiert hat.

Neuartiges Fehlalarm-Phänomen

Nun hat es die Abteilung Stadt der Markdorfer Feuerwehr am Donnerstag mit einem neuartigen Fehlalarm-Phänomen zu tun gehabt. Um 15.50 Uhr rückten Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen in den Schießstattweg aus, weil ein Notsignal wegen eines Unfalls ausgelöst wurde, der auf einem Parkplatz bei einem Drogeriemarkt passiert war. So jedenfalls die Alarmierungslage.

Kein Unfall oder Notsituation feststellbar

Vor Ort war aber weit und breit nichts von einem Szenario zu sehen, das auf einen Unfall, eine Notsituation hätte schließen lassen. Das Parkplatzareal wurde abgesucht... Inzwischen trafen Kräfte der Johanniter mit einem Rettungswagen ein. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr rückten die Rettungskräfte wieder ab. Es stellte sich heraus, das es sich um ein Notrufsignal eines sogenannten "eCall"-Systems handelte, das Autohersteller nach EU-Vorgaben seit 31. März 2018 in alle neuen Modelle von Autos und leichten Nutzfahrzeugen einbauen müssen.

Lediglich Koordinaten für Suche verfügbar

Laut Feuerwehrsprecher Martin Scheerer kann nach einem Unfall manuell oder automatisch ein Notruf ausgesendet werden. "Dieser landet in einer Zentrale und wird an die zuständige Feuerwehrleitstelle weitergeleitet. Allerdings ohne die Information, um welches Fahrzeug es sich handelt", berichtet Scheerer. Es gebe nur Koordinaten, "was es etwas schwierig macht, so ein Fahrzeug auf einem belebten Parkplatz zu finden". Mit Verzögerung und auf Nachfrage habe die Feuerwehr immerhin die Fahrgestellnummer erhalten, was Rückschlüsse auf das Fabrikat zuließ. Es konnte auch sein, dass das Fahrzeug gar nicht mehr vor Ort und der Notruf versehentlich ausgesendet worden war.

Erneute Suche ebenfalls ergebnislos

Jedenfalls hat die Feuerwehr das Areal erneut abgesucht – ohne Ergebnis. "Wir haben kein Fahrzeug mit einen Notfall feststellen können", so Scheerer.

Anzahl solcher Fehlalarme verschwindend gering

Laut Auskunft aus dem Polizeipräsidium Konstanz hat dasselbe Auto in Markdorf innerhalb der vergangenen drei Monate schon zwei solcher Fehl-Notrufsignale ausgesendet. Im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums – Bodenseekreis sowie die Landkreise Ravensburg, Konstanz und Sigmaringen – sei aber keine Häufung solcher falscher Notsignale feststellbar, deren Anzahl sei verschwindend gering.